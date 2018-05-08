Баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны украсили Владивосток Эта традиционная поздравительная акция призвана напомнить всем горожанам и гостям приморской столицы о великом подвиге нашего народа.

В преддверии Дня Победы баннеры появились на улицах Адмирала Кузнецова, Алеутской, Верхнепортовой, Вилкова, Калинина, Семеновской и других улицах столицы Приморья, уточнили в пресс-службе мэрии.



Как отметили в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока, кандидатуры согласовываются так, чтобы такое необычное поздравление получили как можно больше героев войны.



Готовясь к фотосессии, ветераны общались, вспоминали боевую молодость. Те, кто по состоянию здоровья не мог выйти из дома, встречали фотографов дома.



Напомним, что это необычное поздравление ветеранов уже в шестой раз проходит во Владивостоке. Как правило, баннеры развешиваются в тех районах, где проживают ветераны.

Автор: Отдел новостей «В»