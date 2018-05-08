Всем добра!

В минувшие выходные в сквере имени Ленина прошел концерт «За подвиг ваш благодарим», посвященный предстоящей 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступило АТУ Фрунзенского района, сообщили в пресс-службе мэрии.

8 май 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4324 от 8 май 2018

Праздничную программу открыли руководитель  административно-территориального управления района Николай Сурнев и депутат думы города Наталья Войновская. Они поздравили гостей мероприятия с предстоящим Днем Победы и пожелали всем крепкого здоровья, счастья, успехов и добра. 


Мероприятие продолжилось концертом. На сцену вышли вокальные коллективы Дворца детского творчества Владивостока. Свои песни исполнили ансамбли «Школьные года», «Юный патриот Родины», «Сударушка» и другие.


А на набережной Цесаревича жителей и гостей Владивостока с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и 100-летием со дня основания пограничных войск России поздравил ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.


Они исполнили множество песен о войне, которые сопроводили яркими танцевальными выступлениями.

Автор: Отдел новостей «В»