Автопробег в Китай в честь подвига народа Накануне 9 Мая по территории Приморья и соседней китайской провинции Цзилинь состоялся автопробег в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Акция проводится уже восьмой год подряд.

– Мероприятие организовано Ассоциацией структур безопасности Дальневосточного Федерального округа и посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – рассказал корреспондентам «В» руководитель патриотической акции Александр Руденчик. – Ее участниками стали представители общественных патриотических организаций нашего края, ветераны «Боевого братства».



Всего в путь отправилось около 40 человек на 11 автомобилях. Часть машин предоставили охранные компании Владивостока.



Пробег стартовал утром 4 мая с Корабельной набережной от мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ». Вначале состоялось торжественное построение у мемориала подводной лодки С-56 и возложение цветов к Вечному огню. Затем собравшиеся минутой молчания почтили память всех погибших на фронтах Великой Отечественной и умерших от ран в госпиталях. Колонну провожали под звуки марша «Прощание Славянки» в исполнении оркестра территориального управления Росгвардии России.



Автопробег протяженностью свыше 275 км проходил по маршруту Владивосток – Барабаш – государственная граница – Владивосток. В поселке Барабаш участников ждал концерт художественной самодеятельности. Торжественные мероприятия также прошли на государственной границе с российской и китайской стороны.



К примеру, на территории Китая участники пробега вместе с ветеранами правоохранительных органов и вооруженных сил КНР опустили на воду приграничной реки Туманной плот с зажженными свечами и живыми цветами в память о погибших солдатах и офицерах Красной армии в боях с японскими милитаристами. Содействие в проведении этой церемонии оказали военнослужащие Посьетского погранотряда Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Автор: Николай КУТЕНКИХ