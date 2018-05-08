Спасибо за Победу! Владивосток дополнит Бессмертный полк ротами и батальонами

Бессмертный полк начинался с почина жителей Сибири в 2011 году, вышедших на улицы своих городов с портретами ветеранов-фронтовиков, а сейчас акция уже охватывает десятки миллионов людей почти в сотне государств по всему миру.

Во Владивостоке не только поддержали своей колонной массовое шествие потомков участников Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, узников концентрационных лагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла, но и стали создавать настенные Бессмертные роты и батальоны. Инициатором выступил совет 16-этажного дома № 22 на улице Нейбута.



– Весной прошлого года мы обошли все квартиры, поговорили с каждым из собственников, – рассказала корреспонденту «В» жительница дома Вера Аникеева. – И оказалось, что у многих родственники воевали с фашистами, были погибшие в боях и умершие от ран в госпиталях. А у кого-то родные вернулись с полей сражений и скончались уже после Победы. К примеру, у одних соседей дедушка Николай Белашов получил тяжелое ранение в боях за Будапешт. У других – дедушка Иван Бондаренко был войсковым разведчиком, воевал под Москвой, в Заполярье, освобождал Румынию и Венгрию, войну закончил в австрийском Линце, награжден орденами и медалями. У третьих – выпускник Краснодарского военного училища и орденоносец Михаил Никищин погиб на фронте. Нина Лугина в 5-летнем возрасте выступала в госпиталях Нижнего Тагила, играла на гитаре и пела, раненые бойцы угощали ее сахаром. Отец моего мужа Иван Аникеев воевал в Китае. Он был морским летчиком-истребителем. За героизм и мужество в небе награжден орденом Красной Звезды и многими медалями, включая от правительства Китая.



В прошлом году мы сделали объемную стенную газету на больших листах ватмана. Несколько листов поместили в фойе дома возле лифта. На них были фотографии наших отцов, дедов и прадедов. Каждый снимок фронтовой поры сопровождался коротким текстом, поясняющим, где воевал или трудился человек в 1941–1945 годах. Кто-то разместил письма-треугольники, присланные с фронта домой, или написал воспоминания уже ушедших из жизни родственников.



Наша идея понравилась жильцам соседних домов – на Ватутина, 10 и Нейбута, 24. Они советовались с нами, как создать собственные настенные Бессмертные роты и батальоны. А вот мы к нынешнему 9 Мая подготовили уже баннер 255 на 100 см. Кстати, его цена оказалась вполне доступной. Как позже мы узнали, его изготовители отложили все свои заказы, чтобы выполнить наш к празднику.

Тем временем

Рота моряков экипажа учебно-парусного судна Росрыболовства «Паллада», курсантов Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа прошла 7 мая в составе колонны Бессмертного полка по улицам корейского Пусана.



В Южной Корее, а также в Австралии, Аргентине, Ливане и ряде других стран победа над нацистской Германией отмечается 7 мая. В Республике Корея к праздничным мероприятиям, в которых участвуют проживающие здесь россияне, присоединяются местные жители.



Второй год подряд в этот день Пусан посещает парусник «Паллада» в рамках морской практики и участия в фестивале парусных судов «Нагасаки-2018». Отправляясь в этот рейс, моряки и курсанты взяли с собой портреты своих дедов и прадедов.

Справка «В»

9 Мая 2017 года в составе Бессмертного полка только в одном Владивостоке, по данным УМВД края, прошло порядка 50 тысяч человек! Впервые в составе владивостокского Бессмертного полка прошла делегация китайской провинции Хэйлунцзян с портретами родственников – участников Второй мировой войны, бойцов 88-й интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта (в ее составе командиром батальона воевал капитан советской армии Ким Ир Сен, в дальнейшем ставший президентом КНДР и основателем идей чучхе).

Автор: Николай КУТЕНКИХ