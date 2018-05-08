Владивостокский городской совет ветеранов поздравляет ветеранов всех категорий и владивостокцев с Днем Великой Победы! 9 Мая – всенародный праздник, неразрывно связанный со славным поколением победителей. Он объединяет всех россиян, свидетельствует о непобедимости и мощи нашей страны.

Эта дата навсегда останется в наших сердцах как день нашей национальной гордости.



Вечная память и слава всем, кто отдал самое дорогое – свою жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины, кто поднимал страну из руин, кто верил в светлое будущее.



С Днем Победы!



Всем мирного неба, удачи, благополучия, счастья, радости и крепкого здоровья.



Сергей Кондратенко, председатель городского Совета ветеранов