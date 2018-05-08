Дорогие жители Владивостока! Уважаемые ветераны, офицеры, военнослужащие!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с главным праздником России – Днем Победы!



Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину со Дня Великой Победы. Каждый год словно заново переживаем ту радость победы и горечь утраты, что чувствовали наши люди в мае 1945-го. Мы бережно храним память о великих подвигах наших советских воинов, заслугах обычных людей, тружениках тыла, как один вставших на защиту Отечества.



Приморцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, свыше 30 тысяч не вернулись домой, отдав свою жизнь за свободу и независимость своей страны.



Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, где светлую память о героях-победителях все эти годы трепетно хранят, передавая из поколения в поколение свидетельства тех трагических лет.



Дорогие ветераны, труженики тыла! Спасибо вам за Победу, за ту патриотическую работу, которую вы проводите сегодня. Ваши подвиги, отвага и мужество всегда будут примером для молодого поколения. Зная о войне правду, мы сможем сохранить мир!



Низкий поклон вам за героизм, силу духа, преданность нашей великой Родине, искреннюю веру в Победу!



В этот день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности, мирного неба над головой!



С праздником Великой Победы!



Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока