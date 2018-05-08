Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

73 года назад этот долгожданный день подарил нам мир, жизнь и свободу. С тех пор каждый год 9 Мая улицы российских городов переполняют тысячи счастливых людей, а мирное небо озаряет салют. Этот святой праздник по-настоящему объединяет нас, ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Поэтому каждый год Бессмертный полк собирает сотни тысяч человек по всей стране, в том числе во Владивостоке.



Наш город навсегда вписан в историю Великой Победы. Тысячи владивостокцев сражались на фронте, сотни тысяч – трудились в тылу, вооружали, кормили и одевали фронт. Недаром Владивосток – город воинской славы.



Трудно представить, что пришлось пережить поколению победителей, за плечами которого не только Великая Победа, но и восстановление разрушенной страны. Мы всем обязаны героям Великой Отечественной войны. Помним. Гордимся. Скорбим. И обещаем быть достойными подвига нашего народа.



Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия, добра и заботы близких людей. Мирного неба над головой. С праздником!



Виталий Веркеенко, глава города Владивостока