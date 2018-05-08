Охотоморье поделилось с нами холодом После апрельского периода теплой и сухой погоды с самого начала мая в Приморье пришли похолодание и дожди.

Причину непогоды озвучил начальник Примгидромета Борис Кубай. По его словам, Охотское море стало снабжать Приморье, особенно побережье, холодом.



– Если в конце апреля температура воздуха в ряде районов края достигала температуры +30…+35°C, то сейчас на побережье ветер с холодного моря не позволяет воздуху прогреться выше +6…+9°C, – приводит слова главного синоптика региона пресс-служба ведомства.

– Судя по всему, 9 Мая придется одеваться как можно теплее?



– Безусловно, головные уборы и теплая верхняя одежда будут совсем нелишними.



– Этот холод распространится на всю территорию Дальнего Востока?



– Нет. Например, в Хабаровском крае и Амурской области 9 мая температура воздуха может достигать +25 градусов и более. Далее тепло будет постепенно распространяться с севера на юг. В конце нынешней недели и в начале следующей над югом Приморья снова обоснуется циклон с дождевой и ветреной погодой. Словом, май и июнь жителям прибрежных районов и Владивостока надо просто пережить.

Автор: Отдел новостей «В»