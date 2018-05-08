Готовьтесь бойлеры включать С 14 мая во Владивостоке начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Они продлятся, как сообщила пресс-служба края, до 20 июня.

Во время проведения испытаний проверяется надежность работы теплотрасс, выявляются места вероятного возникновения порывов и течей, устраняются неисправности и замечания. Во время гидравлических испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. Это и позволяет выявить слабые участки на трубопроводах и заменить их в последующем.



На время гидравлических испытаний в районах города будет отключаться горячая вода по графику.



Так, с 14 по 21 мая от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.



С 21 по 28 мая без горячей воды останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.



С 28 мая по 4 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, получающих услугу от ВТЭЦ-2.



С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.



По окончании испытаний вода может и не появиться в квартирах жителей города: если будут выявлены повреждения, требующие ремонта, отключить бойлеры жители Владивостока смогут только тогда, когда закончатся ремонтные работы.

Автор: Отдел новостей «В»