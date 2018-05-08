На клещей объявлена охота Во Владивостоке на территории кладбищ Лесное и Морское, а также на ландшафтно-парковой зоне ДВФУ подрядная организация ООО «Профилактика» проведет дератизацию и аккарицидную обработку.

В период проведения работ, с 7 по 15 мая включительно, нахождение на данных территориях не рекомендовано.



Пока назвать точную дату проведения обработки в администрации города затрудняются – дождь и морось, по словам специалистов, мешают проведению работ.



Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, подобные работы осуществляются дважды в год. Обработка будет проводиться одновременно на всех объектах. Подрядная организация уже готовится к обработке вышеуказанных территорий препаратами против клещей и крыс. Повторная обработка будет проведена

в июле 2018 года.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО