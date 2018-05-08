Дальневосточный мотосезон – 2018 стартовал во Владивостоке В минувшую субботу в краевой столице состоялось долгожданное для многих событие – открытие мотосезона 2018 года.

На центральной площади города собралось свыше 1000 байкеров со всего Приморья и Дальнего Востока – представители различных байкерских клубов, мотообъединений и мотолюбители. В церемонии открытия сезона принял участие и глава Владивостока Виталий Веркеенко, который приехал на мотоцикле Ducati, сообщили в пресс-службе мэрии.



Собираться на центральной площади байкеры начали с раннего утра. К слову, здесь были представлены не только современные мотоциклы, но и даже техника времен Великой Отечественной войны.



Своих железных коней представили мотоклубы «Iron Tigers», «Русские самураи», «Братство Востока», «Железные тигры», «Духи темных дорог», «Железные ангелы» и многие другие мотообъединения.



Посмотреть на мотоциклы и сфотографироваться на них пришли тысячи жителей и гостей Владивостока.



Особое восхищение мототехника вызвала у самых маленьких зрителей, которые пришли на открытие мотосезона со своими родителями. Спешили сфотографироваться с байкерами и их мотоциклами и многочисленные туристы из КНР и КНДР.



А ровно в 11.30 колонна мотоциклистов стартовала с центральной площади и отправилась на «Приморское кольцо», где прошло празднование открытия 21-го байкерского сезона – показательные выступления, конкурсы и рок-концерт.

Автор: Отдел новостей «В»