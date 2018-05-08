Ремонт дорог начали с тротуара На улице Светланской – на участке от пересечения с улицей Капитана Шефнера до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» – начались работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Первый этап – ремонт тротуара.

Рабочие демонтировали старое покрытие из брусчатки от перекрестка Светланской и Капитана Шефнера по направлению в центр города, уточнили в пресс-службе мэрии. Параллельно с разбором тротуарной плитки дорожные строители выполнят демонтаж бортовых камней.



Для организации безопасности при проведении работ подрядная организация выставила дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, а также бетонное ограждение. Проезжая часть сужена, возможны затруднения в дорожном движении, особенно в час пик. Автомобилистам следует выбирать оптимальный маршрут для движения и рассчитывать время нахождения в пути с учетом начавшихся дорожных работ, сообщили в управлении дорог и благоустройства.



Как уже писал «В», в 2018 году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 10 улиц Владивостока: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. Согласно проекту во Владивостоке будет отремонтировано 12 километров дорог, заасфальтировано более 130 тысяч квадратных метров дорог и более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, отремонтировано 8 лестниц и 5 подпорных стен, демонтировано более 2600 метров трамвайных путей, установлено около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов, заменено более 600 люков и решеток инженерных сетей.

На реализацию поставленных задач – обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети города в нормативное состояние и, как следствие, устранение перегрузки отдельных участков дорог – из федерального, краевого и муниципального бюджетов направили 460 миллионов рублей.



Глава города Виталий Веркеенко поручил подрядным организациям, выигравшим аукционы, выполнять работы качественно, не затягивать сроки и соблюдать культуру производства работ. Специалисты администрации Владивостока, администрации Приморского края и ФКУ «Дальуправтодор» контролируют качество работ.

Автор: Отдел новостей «В»