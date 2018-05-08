Огромная честь – быть наследниками Великой Победы На владивостокской Стене памяти появились новые имена героев Великой Отечественной войны. Теперь они навечно вписаны в историю столицы Приморья.

Торжества, посвященные этому событию, прошли на Корабельной набережной у Вечного огня, сообщили в пресс-службе мэрии.



– Сегодня мы открываем мемориальную доску с именами приморцев – участников Великой Отечественной войны. Они отдали свои жизни за победу и за наше благополучие. Желаю ветеранам крепкого здоровья, а всем нам чтить и помнить подвиг павших героев. С наступающим Днем Великой Победы! – поздравил глава Владивостока Виталий Веркеенко.



– Имена забытых героев возвращаются, – отметила начальник отдела охраны историко-культурного наследия Светлана Москвитина. – Большую кропотливую работу проделал городской Совет ветеранов. После того как в 2014 году стена была открыта, представители совета продолжили поиски героев Великой Отечественной войны. Теперь увековечены и их имена.



Стена памяти героев – владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, пополнилась следующими именами: Гончаренко Михаил Григорьевич, Власков Яков Петрович, Лобовский Михаил Абрамович, Кудра Петр Яковлевич, Гайдуков Борис Павлович, Бутич Гаврило Архипович, Винник Сергей Андреевич.



А накануне во владивостокском Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине Великой Победы. В концертном зале в этот день собрались ветераны, военнослужащие, курсанты и общественность. Со сцены прозвучали поздравления командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца, представителей краевой власти, духовенства, Совета ветеранов города и главы Владивостока Виталия Веркеенко.



– 9 Мая для каждого из нас – самый важный и священный праздник, ведь трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи, – отметил мэр города. – В годы войны Владивосток вместе со всей страной работал и сражался за Победу. На фронт уходили тысячи военных моряков и простых горожан, еще десятки тысяч трудились в тылу, совершали морские «огненные рейсы».

За патриотизм, преемственность поколений в сохранении памяти о героических событиях Великой Отечественной войны Виталий Веркеенко наградил сувенирами представителей двух семей.



Первой семьей стала династия Москаленко, которая бережно хранит память о своих предках – ветеранах Великой Отечественной войны Москаленко Лаврентии Ивановиче и Полине Аврамовне. Лаврентий Москаленко в начале 1942 года в боях при обороне Киева был тяжело ранен, потерял слух, после лечения продолжил службу в тыловых частях. Полина Москаленко – труженик тыла. В годы войны работала в колхозе имени Шевченко Полтавской области. Сын Тарас Москаленко – капитан 1-го ранга в отставке, преподаватель 909-го Объединенного учебного центра Военно-морского флота России. Тарас Лаврентьевич совершил шесть автономных походов на подводной лодке в различные точки Мирового океана, награжден медалью «За боевые заслуги». Достойно продолжает военную династию сын Тараса Москаленко – Сергей Москаленко, капитан 2-го ранга, оперативный дежурный узла связи тыла Тихоокеанского флота. На этом династия не прерывается. Сын Сергея, внук Тараса Москаленко – Александр Москаленко, курсант 4-го курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова.



Второй семьей стала династия Литвиновых. Литвинов Алексей Иванович – участник Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке. В марте отметил свое 95-летие. Алексей Иванович – живая легенда. Участвовал в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией. В мирные годы защищал правопорядок – 22 года прослужил в органах внутренних дел Владивостока, его считают основателем патрульно-постовой службы. Достойно продолжил династию его сын Сергей Литвинов, капитан милиции в отставке, который 20 лет прослужил в линейном отделе на транспорте. Сергей Алексеевич достойно нес службу по обеспечению общественного порядка, охранял покой и безопасность граждан. Его дочь, внучка Алексея Литвинова Виктория Литвинова также стоит на страже защиты прав и свобод граждан – она адвокат. Виктория Сергеевна гордится своими предками и, выйдя замуж, не сменила фамилию.



Виталий Веркеенко подчеркнул, что более 500 Героев Советского Союза, получивших это высокое звание в годы Великой Отечественной войны, имели отношение к Владивостоку. И столица Приморья гордится высоким званием «Город воинской славы».



– День Победы – это наш общий день рождения. Он был и остается самым главным днем в жизни каждого из нас, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Потому что без этой Победы у нас не было бы никого и ничего. Сегодня в этом зале светло от блеска боевых и трудовых наград. Мы чествуем тех, кому безмерно благодарны за этот день. Хочу поздравить вас от имени всех владивостокцев. Вы с честью прошли суровые испытания, выстояли и победили. Показали всему миру мощь и силу нашей Родины. Мы не просто гордимся Великой Победой, это огромная честь для нас – быть ее наследниками. От всей души желаю нашим уважаемым ветеранам продолжать оставаться в строю, передавать свой богатый жизненный опыт, боевые качества характера подрастающему поколению. Крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и всего самого доброго!

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В преддверии 73-й годовщины Великой Победы владивостокская молодежь заступила на традиционную вахту памяти. У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле.



Право первыми заступить на дежурство досталось воспитанникам морского колледжа МГУ адм. Невельского.



– Мы добровольно решили принять участие в карауле, – рассказывает курсант Илья Зелинский. – Мой прадед – Лапик Андрей Викторович – является Героем Советского Союза. Я участвую в акции, тем самым отдавая дань памяти всем тем, кто погиб, защищая Родину.

Автор: Евгений СИДОРОВ