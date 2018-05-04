Мстителям пришло время собирать камни Перед кинолюбителями Владивостока встал трудный выбор

Все премьеры этой недели стоят того, чтобы их посмотреть. На экраны выходит долгожданный блокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором сплетаются сюжетные линии 18 предыдущих картин киновселенной «Марвел». Не менее, а, может, и более интересен новый фильм голливудского визионера Уэса Андерсона «Остров собак». Соревноваться с ними будет военная драма «Собибор» – первая режиссерская работа Константина Хабенского.

«Мстители: Война бесконечности» (16+)

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса – Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности – артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту – судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.



«Остров собак» (16+)

Это история 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей префектуры.



Это новая картина режиссера Уэса Андерсона, который делает очень стильное, смешное и по-хорошему инфантильное кино, которое игнорирует все жанровые рамки с подростковым максимализмом и энергией.



«Собибор» (12+)

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключенные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание – единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Первая режиссерская работа Константина Хабенского, который исполняет в ленте главную роль.



«Тело» (18+)

Молодая женщина Кира мало того что страдает провалами в памяти, так еще и ее кожа местами быстро стареет и начинает осыпаться. Обращение в престижную клинику ничего не дает. Врач только выписывает обезболивающее и предлагает подождать результатов анализов, а болезнь тем временем прогрессирует с пугающей скоростью. Однако выясняется, что Кира может заменить собственную кожу чужой.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ