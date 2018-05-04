«Спартак» вышел в финал чемпионата России по баскетболу Разгромом соперника «Спартак-Приморье» завершил полуфинальную серию чемпионата России по баскетболу среди мужчин в первой лиге (суперлиге). Проиграв в первом матче и одержав победу во втором поединке на домашней площадке, наши земляки решили поставленную задачу в оставшихся гостевых встречах на Урале.

Третья игра с командой ТЕМП-СУМЗ-УГМК состоялась в Ревде и завершилась со счетом 70:94.



Стартовый отрезок игры благодаря двум попаданиям в корзину с дальних дистанций остался за хозяевами площадки. «Спартак» перехватил позиционное преимущество на паркете только на третьей игровой минуте. Четкое владение мячом каждый раз завершалось взятием кольца соперника с ближнего расстояния. И вот уже владение инициативой отразилось в счете в пользу приморских спартаковцев. За пару минут до окончания первой четверти точный бросок на три очка удался Андрею Матеюнасу. Уральские «металлурги» дрогнули, и их главный тренер Алексей Лобанов был вынужден взять тайм-аут. Эта 10-минутка завершилась со счетом 17:23 в пользу нашей команды.



Во втором игровом отрезке хозяева немного сократили отставание. Но именно в этот момент красивый дальний бросок удался Ивану Савельеву. Следом спортсмены Владивостока заработали еще восемь очков, доведя дело до 19:38. Потом игра несколько выравнялась. Но на большой перерыв команды уходили при счете 32:51.



В третьей партии «Спартак» неоднократно результативно заканчивал атаки точными подготовленными бросками на исходе владения мячом. Зато хозяева, столкнувшись с нашим сопротивлением под гостевым щитом, неудачно бросали с ближних дистанций. Перестали ТЕМПу удаваться и фирменные трехочковые попадания. А вот гости, наоборот, стали прицельно поражать корзину из различных положений. Самым неудержимым оказался Максим Кривошеев, в итоге заработавший 22 очка. К концу третьей четверти приморцы довели свое преимущество до 27 очков и этим определили победителя.



Но и на этом «Спартак» не перестал бить рекорды результативности в этой серии. Очередной выход на площадку Антона Саяпина ознаменовался тремя подряд дальними попаданиями. В момент финального свистка на табло светилось 70:94.



Прекрасная победа. «Красно-белые» на чужой площадке вырвались вперед. И, видимо, решили не откладывать выход в финал в долгий ящик. Все решилось в четвертом матче полуфинальной серии все в той же Ревде.



При этом за «красно-белых» из-за травм уже не выступали игроки стартовой пятерки Артем Бутянковс и Дэррел Митчелл, единственные легионеры «Спартака». Поэтому в их отсутствие команду за собой повели Максим Кривошеев и Виктор Заряжко.



В стартовой четверти отличились Антон Саяпин и Андрей Матеюнас. Именно их броски издалека позволили «Спартаку» выйти в лидеры и уже не упускать своего преимущества до самого конца. При этом удалось прерывать каждую вторую-третью атаку «металлургов» в середине площадки. Эту партию мы выиграли со счетом 11:17.



Во второй 10-минутке приморцы упрочили положение – 26:35.



В третьем игровом отрезке дальние броски удались Виктору Заряжко и Антону Саяпину. Под щитом соперника их поддержали Иван Савельев и Игорь Смыгин. Но больше всех очков принесли броски Максима Кривошеева.



После большого перерыва ТЕМП попытался переломить ситуацию. Однако точностью отличался только бывший спартаковец Федор Ключников. Однако один в поле не воин, остальные игроки Ревды кидали мимо кольца. В итоге третья партия завершилась со счетом 39:50. Не самая высокая результативность для решающего полуфинального матча.



Исключением стала заключительная четверть. К этому времени из-за перебора персональных замечаний площадку покинул Иван Савельев, а почти все остальные приморские баскетболисты имели по 3–4 фола, поэтому они играли осторожно. За 3 минуты до конца поединка ТЕМП сократил отставание до девяти очков – 55:64. Оставшееся время наши земляки использовали рационально, максимально владея мячом и осуществляя броски только на исходе 30-секундного трафика. Это принесло свои плоды. Финальная сирена зафиксировала общий результат 64:73.



«Спартак-Приморье» вышел в финал суперлиги. За чемпионский титул наши земляки поспорят с «Самарой», которая в параллельном полуфинале обыграла «Новосибирск».



Даты и места финальных игр будут утверждены позднее.



«В» напоминает, что эти две команды (в то время соперник выступал под названием «Красные Крылья») уже встречались в финале в 2012 году. Тогда победу праздновали волжане. Пришла пора вернуть должок.

Автор: Николай КУТЕНКИХ