Атакующий «Луч» остался в зоне вылета Накануне Первомая и своего 60-летнего юбилея «Луч-Энергия» проводил домашнюю игру с «Кубанью» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча являлась во многом определяющей: сумеют ли «желто-синие» на родном стадионе «Динамо» вырваться из числа аутсайдеров или уже смирились со своим печальным положением?

После двух подряд поражений в последних гостевых поединках с равными по силе соперниками «тигры» вновь опустились в зону вылета, к тому же ранее они расстались со своим наставником Александром Григоряном. Исправлять ситуацию взялся старший тренер коллектива Александр Алферов. На поле он отправил лучших футболистов «Луча».



А вот для команды из Краснодара этот матч принципиального значения уже не имел – на финише долгого чемпионата страны по футболу в первой лиге она зарезервировала себе место в середине турнирной таблицы и поэтому играла в свое удовольствие. И даже позволила поэкспериментировать с составом, дав возможность проявить себя ряду молодых игроков.



При таком раскладе «Луч» должен был побеждать в погоне за тремя очками. Судя по настрою на поле, наши земляки искренне хотели реабилитироваться за предыдущие блеклые игры. Но не случилось...



Первый опасный момент у чужих ворот «Луч» создал уже через 10 минут. Приморский полузащитник Александр Носов выбежал один на один с вратарем гостей Юрием Дюпиным, но голкипер спас кубанцев, буквально вырвав мяч из ног хавбека.



На 18-й минуте первого тайма полузащитник «тигров» Ишхан Гелоян догнал мяч у лицевой линии и низом ударил в сторону вратарской площадки «Кубани». Здесь мяч в трудном для себя положении перехватил наш нападающий Андрей Мязин и уже в падении вколотил в ворота буквально рядом с вратарем гостей – 1:0.



Хозяева попытались закрепить успех и действительно имели еще несколько хороших подходов к воротам гостей, но и защитники «Кубани» играли самоотверженно, накрывая удары. В атаке они до поры до времени были не столь убедительны.



Первый тревожный звонок для «желто-синих» прозвучал на 34-й минуте. Один из кубанских футболистов нанес неточный удар из выгодного положения. Но буквально следом нападающий краснодарцев Владимир Лобкарев с нескольких метров отправил мяч в сетку при розыгрыше углового удара – 1:1.



Через пару минут гости и вовсе вышли вперед. Они перехватили мяч на своей половине поля и длинными пасами вновь очутились у наших ворот. И тут случилась чистая ошибка обороны хозяев. Никто из наших защитников не смог задержать нападающего кубанцев Дмитрия Обухова, который вышел один на один с вратарем «тигров» Дмитрием Абакумовым и спокойно отправил мяч в открытый дальний угол – 1:2.



Второй тайм хозяева провели в постоянной атаке. Неутомимый Ишхан Гелоян создал прекрасный момент, пройдя по флангу и выкатив мяч на набегавшего коллегу Максима Машнева. Но Юрий Дюпин вытащил практически неберущийся мяч. Кстати, за этот эпизод он был признан лучшим игроком матча.



Следом голкипер краснодарцев отразил пенальти в исполнении лучовца Деяна Болжевича. Однако первым к отскочившему мячу успел наш форвард Андрей Мязин и сумел добить его в сетку – 2:2.



«Тигры» продолжали атаковать. В бой ринулись даже наши защитники. Но все тщетно. «Кубань» ушла в глухую оборону и постоянно перехватывала мяч у кромки своей штрафной площадки. Гости упростили игру, стараясь раз за разом выбивать мяч со своей половины поля. Нашим землякам не помог и затяжной штурм на исходе игры. В итоге ничья, которая полностью устраивала гостей и разочаровала «Луч».



По результатам тура «желто-синие» набрали всего одно очко и с 36 очками остались на 16-м месте. На одно очко больше имеют «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Ротор-Волгоград». В зоне вылета также находятся «Тюмень», «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Томь» и «Факел» из Воронежа. И каждая из этих команд надеется в двух последних турах вырваться из числа обреченных. Вот эти коллективы и определят пятерку неудачников.

Автор: Николай КУТЕНКИХ