Не ленточка. Почетный символ Во Владивостоке волонтеры начали раздавать горожанам георгиевские ленточки в торговых центрах, на площадях. Всего, как сообщила пресс-служба администрации города, планируется раздать свыше 35 тысяч этих символов памяти. И не только во Владивостоке – по всей стране пройдет эта акция. Дело хорошее, правильное. Но…

На моем кардигане уже прикреплена георгиевская ленточка. Мне не нужно ждать, когда волонтеры будут раздавать новые, эту ленточку я храню не первый год. Как взяла из рук молодого человека вот так же – в предпраздничный день три года назад, так с тех пор и храню. После 9 Мая аккуратно снимаю и убираю, а накануне праздника закрепляю на одежде. Кстати, не я одна такая. Простой опрос друзей и знакомых показал: люди сознательные тоже хранят этот символ Победы и каждый год новый им брать не требуется.



Если честно, именно такое отношение к этому далеко не пустячному символу считаю правильным. А как иначе? После 9 Мая георгиевскую ленточку в мусорку, что ли? В урну, раз праздник прошел, а до нового еще год? Лично у меня бы рука не поднялась вот так выбросить. Не елка все же новогодняя, которую нарядили, а после праздника на утилизацию отправили. Георгиевская лента – символ и доблести наших воинов, и побед русского оружия, и дань памяти всем не вернувшимся с войны… Нельзя ее, простите, просто бросить на асфальт.



В прошлые годы, чему я несказанно рада, уже взялись общественники за тех, кто этими ленточками себя как ту самую елку наряжал: обвязывался, в косы вплетал, собачкам на ошейники вязал… Не украшение это и не расходный материал! Не понимаете, не в состоянии осознать – снимите. И, кстати, поменьше стало на улицах после публикаций в Интернете и прессе таких чучел, ленточками обвязанных.



И я считаю, что, конечно, раздавать великий символ нужно. Кто-то мог потерять прошлогоднюю ленточку, кто-то только решился носить ее на лацкане или в машине на лобовом стекле прикрепить. И правильно делают волонтеры, что будут разъяснять прохожим и рассказывать, как георгиевскую ленточку правильно использовать, почему надо не на сумку, в косичку или там на выхлопную трубу в машине ее повязывать, а прикалывать на одежду в области сердца: так мы отмечаем, что подвиг поколения, отстоявшего свободу нашей Родины, всегда хранится в наших сердцах.



Но все же, я уверена, каждый год ленточек нужно раздавать все меньше.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ