Самых эрудированных патриотов определили во Владивостоке Финал городского историко-патриотического конкурса среди школьников «Победа жизни» прошел во Владивостоке. Организаторами мероприятия выступили муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» и активисты объединения «Волонтеры Победы. Приморский край».

Примечательно, что идея провести конкурс принадлежит десятикласснице Анастасии Щетининой.



– Поскольку сама учусь в школе, то решила организовать конкурс для сверстников, – рассказала руководитель отдела проектов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы. Приморский край» Анастасия Щетинина. – Конкурс проходил в два этапа. На первый, заочный, команды школ отправляли видеоролики, в которых ученики рассказывали о своих прадедах – участниках Великой Отечественной войны.



По итогам отборочного этапа в финал конкурса прошли команды школ № 57, 76, 6 и лицея «Технический». В очном этапе участникам предстояло ответить на вопросы интеллектуальной викторины «Эрудиция – залог победы». Задания поделились на несколько частей. В первой школьникам показывали фрагменты советских фильмов о Великой Отечественной войне, просмотрев которые конкурсанты должны были написать название кинокартины. Во второй части ученикам представили фотографии памятников Владивостока, связанных со Второй мировой войной, названия которых они должны были вспомнить. В третьей части ребята отвечали на вопросы о главных событиях Великой Отечественной войны и литературных произведениях, посвященных этой войне.



Первое место в конкурсе «Победа жизни» заняла команда лицея «Технический» – ребятам был вручен победный кубок. Второе место досталось школе № 76, третье – школе № 6.



– У нас учатся одни мальчики, поэтому патриотическое воспитание – основное направление внешкольной работы, – пояснила заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» Елена Власова. – Мероприятия проводятся круглый год, но большая их часть приурочена к празднованию Дня Победы. В мае у нас проходят конкурс чтецов и ежегодный фестиваль патриотической песни «Нас песня вела к Победе», на который каждый класс готовит музыкальный номер. Также наши ученики принимают участие в вахте памяти в Гайдамакском сквере.



Завершился конкурс «Победа жизни» концертом патриотической песни, на который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны Анатолий Алексеевич Кокин и Александр Федорович Кутузов. Школьники поздравили их с Днем Победы, вручили цветы и подарки. Анатолий Кокин воевал на Прибалтийском фронте, затем проходил службу в Порт-Артуре. За боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Александр Кутузов в 1943 году добровольцем отправился на фронт, ему не было и 18 лет. Служил на Северном Кавказе, войну закончил в Риге, награжден орденом «За службу Родине» 3-й степени.



– Этот конкурс – наглядный пример того, что подрастающее поколение не забывает подвиг солдат, благодаря которым мы все живем, – отметил директор муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Автор: Карина ПОЗДНЯК