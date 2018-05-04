Зашел на выставку – попал на кухню
Выставка «ART-кухня-5» из серии «Ученик и учитель» открылась в Приморском краевом центре народной культуры.
По словам организаторов, проект «ART-кухня» является ежегодным, воплощается совместно с Приморским колледжем искусств и представляет собой выставку, где в одной экспозиции собраны работы мастеров художественного дела и их учеников, начинающих делать профессиональные шаги.
Тема выставки – «Любимое Приморье» – приурочена к 80-летию нашего края. Посетители смогут ознакомиться с красотами региона. В экспозицию вошли смелые эксперименты в рамках классических традиций художественного образования и инновационных методов дизайнерского мастерства.
Автор: Отдел новостей «В»