«Сатурн» отметил четверть века Детская фотостудия «Сатурн» отпраздновала 25-летие со дня образования. За это время учениками студии стали более тысячи владивостокских детей.

Учащиеся «Сатурна» – непременные участники городских, краевых, общероссийских фотоконкурсов, выставок и фестивалей. Проводились и персональные фотовыставки учеников студии.



В течение всего этого времени бессменным руководителем студии является педагог высшей квалификационной категории Ольга Гудименко. Фотографией она увлеклась еще в детстве – вела фотолетопись своей школы: снимала отличников для доски почета, делала репортажи из походов, с субботников, выпускных вечеров и других важных событий.



– В нашей фотостудии занимаются дети от 8 до 17 лет, – говорит Ольга Гудименко. – Мы изучаем теорию фотографии, основы композиции, правила построения кадров. Практические занятия проходят как в классе, так и на улице, обязательно несколько раз в год устраиваем выездные пленэры на природе. Например, каждую весну выезжаем в лес, где фотографируем цветение подснежников. Также в программе занятий посещение выставок фотохудожников и живописцев.



Занятия фотостудии «Сатурн» бесплатные и проходят в муниципальном учреждении дополнительного образования «Владивостокский дворец детского творчества».

Автор: Карина ПОЗДНЯК