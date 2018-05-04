«Сатурн» отметил четверть века

Детская фотостудия «Сатурн» отпраздновала 25-летие со дня образования. За это время учениками студии стали более тысячи владивостокских детей.

4 май 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4323 от 4 май 2018

Учащиеся «Сатурна» – непременные участники городских, краевых, общероссийских фотоконкурсов, выставок и фестивалей. Проводились и персональные фотовыставки учеников студии. 


В течение всего этого времени бессменным руководителем студии является педагог высшей квалификационной категории Ольга Гудименко. Фотографией она увлеклась еще в детстве – вела фотолетопись своей школы: снимала отличников для  доски почета, делала репортажи из походов, с субботников, выпускных вечеров и других важных событий. 


– В нашей фотостудии занимаются дети от 8 до 17 лет, – говорит Ольга Гудименко. – Мы изучаем теорию фотографии, основы композиции, правила построения кадров. Практические занятия проходят как в классе, так и на улице, обязательно несколько раз в год устраиваем выездные пленэры на природе. Например, каждую весну выезжаем в лес, где фотографируем цветение подснежников. Также в программе занятий посещение выставок фотохудожников и живописцев.  


Занятия фотостудии «Сатурн» бесплатные и проходят в муниципальном учреждении дополнительного образования «Владивостокский дворец детского творчества».

Автор: Карина ПОЗДНЯК