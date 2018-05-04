Каждый звонок – повод для проверки Во Фрунзенском районе Владивостока проверили квартиры, сдающиеся внаем, а также напомнили собственникам недвижимости о необходимости платить налоги с полученных доходов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рейд, организованный управлением финансов администрации города в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья, вышли представители мэрии, налоговой инспекции и полиции. В графике проверяющих значились два адреса – дом № 11 на улице Адм. Фокина и дом с таким же номером на улице Арсеньева. Информация о том, что здесь сдаются квартиры, поступила на телефон горячей линии, которая действует в управлении финансов администрации города. Участникам рейда необходимо было выяснить, сдается жилье на законных основаниях либо в обход закона.



Проверка дома на улице Адм. Фокина показала, что одну из квартир здесь сдают через риелтерскую компанию. Жильцы представили договор, который заключен с ее представителем. Теперь проверку этих данных проведут налоговые органы. Им предстоит выяснить, платит ли владелец квартиры налог с полученного от сдачи квартиры в аренду дохода.

– Такую работу проводим по каждому сообщению, – заверил Эрнест Ким, старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ИФНС России по Фрунзенскому району Владивостока. – Если выясняется, что гражданин сдает квартиру и при этом не платит налог на полученный доход, привлекаем его к уплате.



Во время проверки частного дома № 11 на улице Арсеньева выяснилось, что его жильцы арендуют квартиры без заключенных договоров. Все данные проживающих внесены в протокол, проверкой данных также займутся налоговые инспектора.



Такие рейды – с участием представителей различных ведомств – проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Их организуют в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья, которая стартовала в городе в 2013 году. На горячую линию с ноября 2013 года по настоящее время поступило 477 звонков по 715 квартирам, сдаваемым в аренду. Также к борьбе с теневой арендой жилья привлечены управляющие компании и ТСЖ (ТСН), ЖСК. С 2013 года ими выявлено 1018 квартир, сдаваемых в аренду, 234 из них – в 2017 году. Вся эта информация направляется в полицию и налоговую инспекцию для принятия установленных законом мер.



В итоге всей проведенной работы во Владивостоке активность граждан в декларировании и уплате налогов с доходов от аренды квартир заметно возросла. По данным налоговой службы, с 2013 по 2016 год жителями города подано 2196 деклараций по форме 3-НДФЛ. Сумма уплаченного налога составила 47 млн рублей.



Количество приобретенных патентов на сдачу в аренду жилых помещений за время проводимой кампании увеличилось в пять раз и составило 355 патентов. Сумма, поступившая в бюджет города в результате приобретения патентов в 2017 году, увеличилась в 14 раз по сравнению с 2013 годом. Напомним, что в этом году декларацию о доходах необходимо было представить в налоговую инспекцию по месту жительства до 3 мая, оплатить налоги – не позднее 16 июля.



В управлении финансов администрации Владивостока продолжает работу телефон доверия, по которому можно сообщить о сдаче квартир в аренду. Это можно сделать по телефону 222-73-40, после чего жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы.

Автор: Отдел новостей «В»