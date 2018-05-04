Имена победителей конкурса «Предприниматель года» огласят 22 мая В администрации Владивостока в этот день пройдет церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года».

В этом году в нем участвуют 73 компании и бизнесмена приморской столицы. Они получат специальные дипломы и подарки от партнеров мероприятия, сообщили в пресс-службе мэрии.



Призеров поздравят представители администрации города, а также партнеры конкурса. Торжественную атмосферу официальной церемонии награждения украсит праздничная концертная программа.



Награждение победителей состоится по следующим номинациям:



– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере розничной торговли»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства (за исключением продуктов питания)»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и развлечений»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере туризма и гостиничных услуг»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере общественного питания»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информации и связи»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере строительства, проектирования и архитектуры»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита».



Принять участие в официальной церемонии награждения победителей десятого городского ежегодного конкурса «Предприниматель года» могут все желающие. Место проведения – администрация Владивостока, актовый зал, начало в 11.00. Вход свободный, но необходима регистрация: http://www.crpvl.ru/events.html.



Организаторы конкурса – управление экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока и муниципальное учреждение «Центр развития предпринимательства».

Автор: Отдел новостей «В»