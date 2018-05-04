В Старом дворике фестивалят В выходные дни Старый дворик ГУМа станет площадкой для нескольких уличных фестивалей. Здесь состоятся творческая ярмарка, книжное шоу и дневная танцевальная вечеринка.

По словам организаторов, Старый дворик ГУМа – это пространство, которое нацелено на яркие и живые уличные мероприятия. В новом сезоне здесь будут представлены актуальные молодежные движения – дизайнеры, музыканты, художники и любители литературы. Они на протяжении всего лета будут дарить жителям и гостям Владивостока незабываемый праздник.



5 и 6 мая на улицах дворика развернется творческая ярмарка, где около 40 участников предложат авторские подарки, одежду и аксессуары. Здесь же будут работать сразу две музыкальные площадки: live-сцена с экспериментальными электронными выступлениями и танцевальная, расположенная в отдельном помещении. На второй площадке организаторы из проекта «Дисциплина» проведут уникальную для города дневную вечеринку. Популярный на Западе формат адаптируют во Владивостоке впервые, а вход на мероприятие будет бесплатным.



Этой вечеринкой организаторы хотят показать, что культурный отдых под хорошую музыку возможен не только в ночном клубе, но и в любом подходящем для этого месте.



Также в рамках открытия сезона в Старом дворике пройдет книжное шоу «Кот Бродского» – интеллектуальный стендап, где участники читают специально подобранные книги и рассказывают о них на мероприятии.

Автор: Отдел новостей «В»