Чай из Владивостока будут пить в Монголии Производитель индийского чая ООО «Джей Ти» открыл в приморской столице первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Местом для расположения фабрики по выпуску весового и пакетированного индийского чая стал производственно-логистический комплекс «Янковский» – площадка самого первого резидента свободного порта Владивосток.



– Мы планируем увеличить производство чая, а также расширить его ассортимент прежде всего за счет внедрения нового технологического оборудования, – делится планами генеральный директор ООО «Джей ТИ» Танмай Чакрабарти. – Наша компания намерена обеспечивать продукцией весь Дальний Восток, а также Западную и Восточную Сибирь. В настоящий момент есть спрос на поставки чая в размере от 100 тысяч ящиков в квартал.



Автоматические машины итальянского и китайского производства, сырье и материалы для выпуска чая резидент уже приобрел. Оборудованы три цеха, лаборатория по контролю качества сырья и складские площади для хранения достаточного объема продукции. В дальнейшем производственную линию планируется оснастить еще несколькими высокоскоростными машинами итальянского производства. Инвестиционный проект оценивается в 176 млн рублей. Половина из планируемых 95 рабочих мест уже создана – сегодня здесь работают 46 человек.



Сырье для чаеразвесочного производства – чай черный и зеленый байховый нефасованный в ассортименте (крупнолистовой, листовой, мелкий, крупногранулированный и гранулированный) высшего и первого сорта – поставляется во Владивосток морским транспортом из индийских городов Кочина и Калькутты, упаковка – из Новосибирска, фильтрованная бумага – из США, нити для чайных пакетиков – из Израиля.



«Чайный портфель нашей фабрики охватывает все ценовые сегменты – от ультраэконом до премиального», – добавляет представитель компании.



Резидент рассчитывает обеспечить чаем не только российских потребителей. Отгрузки на экспорт уже производятся в Монголию и будут также производиться в Беларусь и Казахстан.



Напомним, что сегодня на территории свободного порта Владивосток инвестиционную деятельность ведут 644 резидента, которые реализуют проекты на общую сумму 373,4 млрд рублей, рассчитанные на создание около 43400 новых рабочих мест. Из них 52 проекта уже работают.

Автор: Отдел новостей «В »