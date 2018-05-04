Юридическая грамотность для всех Жители Владивостока получают бесплатные юридические консультации в Центральной библиотеке им. Чехова. Студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа дважды в месяц помогают всем желающим разобраться в тонкостях правовых вопросов.

– Бесплатные юридические консультации «Закон для всех» проводятся в рамках библиотечного проекта «Культура юридической грамотности», – пояснила заведующая муниципальным учреждением культуры «Центральная библиотека им. Чехова» Анна Кириллова. – С Владивостокским гуманитарно-коммерческим колледжем мы сотрудничаем уже пять лет – с 2013 года. Студенты проводят консультации дважды в месяц в течение учебного года – с октября по май. Обращаются за помощью чаще всего пенсионеры и граждане среднего возраста.



Основные проблемы, по которым людям нужна правовая консультация, – это вопросы по ЖКХ, жилищному и земельному праву, трудовым отношениям, социальным льготам, по предоставлению некачественных услуг. Людям объясняют их права, куда и с каким перечнем документов обращаться для решения проблемы.



…На недавнем приеме пенсионерка Раиса Моисеева обратилась за консультацией по земельному праву: после межевания выяснилось, что принадлежащий ей дачный участок на 25 квадратных метров меньше, чем отмечено в документах.



– Эти квадраты присвоили соседи, – делает выводы горожанка. – Я хочу выяснить, как решить этот вопрос и вернуть свои метры.



На консультации ей посоветовали обратиться в суд и в судебном порядке обязать соседку снести забор и вернуть незаконно захваченную территорию.



– Пришла за консультацией по семейным вопросам. Хочу узнать, как можно защитить свои права и права детей при разводе, – поделилась жительница Владивостока Юлия. – С отцом детей мы развелись, он отказывается выплачивать алименты, не участвует в воспитании детей, при этом не дает им разрешения на выезд за границу. Алименты не платит уже около года, были только единичные выплаты. Загвоздка в том, что он индивидуальный предприниматель, должен пополнять счет, с которого переводятся алименты на детей, но бывший муж не делает этого.



Юлии рассказали, как можно обязать экс-супруга выдать разрешение на выезд детей за границу.



– Консультации у нас проводят студенты второго, третьего и четвертого курсов, для них это очень хорошая практика, – пояснила заведующая кафедрой права и общеобразовательных дисциплин колледжа Анна Лисовенко. – Некоторые случаи, с которыми к нам обращаются на консультациях, мы потом разбираем на занятиях с остальными студентами. Бывает, что в рамках учебной программы на парах готовим документы. Благодаря такой практике теория подкрепляется реальными случаями из жизни. Очень часто обращаются пенсионеры с вопросами по пенсионному законодательству, на лекциях в рамках предмета «Право социального обеспечения» мы разбираем эти ситуации.



График бесплатных юридических консультаций можно узнать в Центральной библиотеке им. А.П. Чехова по телефону 236-13-70. Специалисты советуют приносить с собой все имеющиеся по конкретной проблеме документы. Юристы поймут, что уже сделано и как лучше выстроить дальнейшую работу.

Автор: Карина ПОЗДНЯК