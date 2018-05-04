Участникам Великой Отечественной войны вручают подарки Ветеранов, проживающих в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, поздравили с Днем Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.

От администрации Владивостока шесть участников Великой Отечественной войны получили в подарок сертификаты номиналом пять тысяч рублей на приобретение товаров для дома.



– Подарки в канун Дня Победы участникам войны вручают по адресам их проживания, – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – На сегодняшний день подарки вручены уже 345 ветеранам.



Напомним, что вручать подарки участникам Великой Отечественной войны в канун 73-летия Победы в краевом центре начали с середины апреля. Тогда глава Владивостока Виталий Веркеенко встретился с самыми активными ветеранами краевого центра, поздравил их с наступающим праздником и вручил подарки. Всего в этом году подарки получат 368 владивостокских ветеранов.

Автор: Отдел новостей «В»