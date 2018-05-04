По 17 кг «красоты» на брата В аэропорту Владивосток таможенники изъяли 34 кг корейских косметологических товаров.

Как сообщила пресс-служба ведомства, два гражданина России, прибывшие из Сеула, попытались незаконно провезти два чемодана разнообразных косметологических товаров – якобы для личного пользования.



Шприц-тюбики с препаратом для инъекций «красоты» и стеклянные бутыльки с ботоксом (всего 730 штук) были упакованы в картонные коробки. На каждого пассажира вышло по 17 кг корейских косметологических товаров.



При прохождении таможенной границы пассажиры выбрали зеленый коридор, тем самым заявив, что не имеют товаров, подлежащих декларированию. Однако сотрудники таможни посчитали, что 17 кг косметики на брата – это как-то многовато для личного пользования. В отношении любителей омолаживающих процедур по факту недекларирования возбуждены дела об административном правонарушении.

Автор: Отдел новостей «В»