Молодых горожан приглашают на уроки домоуправления В приморской столице в мае стартует школа жилищного просвещения «Молодой управдом», сообщили в пресс-службе мэрии.

Записаться на занятия могут владивостокцы в возрасте до 35 лет. Подать заявку необходимо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru, в письме нужно указать Ф.И.О., возраст и свои контактные данные (телефон, электронную почту).



Семинары начнутся 14 мая и будут проходить два раза в неделю в вечернее время в актовом зале администрации Владивостока. Слушателям расскажут, как управлять многоквартирным домом, чем отличается текущий ремонт от капитального, из чего складывается плата за коммунальные услуги и многое другое из сферы ЖКХ. Участникам проекта, прошедшим полный курс обучения, будет выдан сертификат.



Целью данного проекта является вовлечение молодежи в процесс управления многоквартирными домами. Организаторами выступили управление содержания жилищного фонда администрации города и общественная организация НП «Домовой контроль».

Автор: Отдел новостей «В»