Юные балерины дали урок Почувствовать себя в роли артиста балета смогли маленькие жители региона – день открытых дверей прошел в Приморском филиале Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, сообщили в пресс-службе края.

Юные балерины Приморского филиала Академии Русского балета провели открытый урок для приморских детей, желающих связать свою жизнь с танцем. Маленьких жителей края и их родителей пригласили в школу-интернат для одаренных детей ВГУЭС.



Девочки первого и второго года обучения показали всем пришедшим на мероприятие, как проходят их учебные будни и танцевальные уроки, а руководство филиала академии ответило на вопросы родителей о процессе обучения и о том, какие требования предъявляют к юным кандидатам.



«Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными академией. На нем ведущие преподаватели оценивают уровень природных физических данных ребенка. Важно отметить, что уровень начальной танцевальной подготовки приветствуется, но не является определяющим для прохождения отбора», – отметила руководитель филиала академии Евгения Кононова.



Напомним, что в регионе продолжается набор в Приморский филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой на 2018/2019 учебный год. Попробовать свои силы может каждый маленький житель Приморья, окончивший четыре класса общеобразовательной школы. Конкурсный просмотр пройдет 24 и 25 мая в помещении школы-интерната для одаренных детей.



Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 20 мая отправить заявку на просмотр по электронной почте: vladivostok@vaganovaacademy.ru. Подробную информацию можно получить по телефону 8(908)448-04-41.

Автор: Отдел новостей «В»