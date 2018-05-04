Видеокамеры будут следить за выездом на встречку За прошедшую неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 16 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья, сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД УМВД РФ.

Сумма наложенных штрафов составила 9,177 млн рублей. Из них по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ за превышение установленной скорости движения вынесено 14,5 тыс. постановлений о наложении штрафа, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, – 546 дел, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств – 1,4 тыс. дел.



За неуплату штрафов в установленные сроки направлено в суды 103 административных материала.



В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фотовидеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Автор: Отдел новостей «В»