Анну Каренину увидим в жанре пластической драмы Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова отправился с масштабным туром по городам Дальневосточного региона. Выступления московской труппы пройдут в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

«Театр Вахтангова принимает участие в программе «Большие гастроли» с момента ее создания – с 2014 года, – сказал Крок. – В этом году нам выпало совершить тур по Дальнему Востоку, куда в общей сложности выезжает шесть спектаклей, отражающих все разнообразие репертуара Вахтанговского театра. В этих постановках задействована почти вся наша замечательная труппа».



Директор театра сообщил, что первым гастрольным пунктом станет Комсомольск-на-Амуре.



«Будут показаны чеховский «Дядя Ваня» в постановке Римаса Туминаса, «Крик лангусты» по пьесе Марелла в постановке Михаила Цитриняка, «Наш класс» Тадеуша Слободзянека в постановке Натальи Ковалевой, – проинформировал собеседник. – В Хабаровске к перечисленным спектаклям добавятся еще два – наш знаменитый «Евгений Онегин» в постановке Римаса Туминаса и «Медея» Жана Ануя в постановке Михаила Цитриняка».



Завершатся гастроли во Владивостоке. Выступления труппы пройдут на Приморской сцене Мариинского театра, где будет показан «Евгений Онегин» и еще одна знаковая работа театра – «Анна Каренина» по Льву Толстому, поставленная хореографом Анжеликой Холиной в жанре пластической драмы.

Автор: Отдел новостей «В»