Старт заплыву дадут леопарды Марафонский заплыв через Амурский залив состоится во Владивостоке 30 июня. К этому традиционному мероприятию, которое уже много лет проводит федерация подводного спорта Приморского края, присоединился нацпарк «Земля леопарда», и на этот раз старт заплыву будет дан от границ заповедника – на полуострове Песчаном.

Как сообщила пресс-служба нацпарка, место выбрано не случайно. Здесь не раз фиксировался, например, дальневосточный леопард Leo 19M Дерсу.



– Заповедные территории юго-западного Приморья являются визитной карточкой этой части региона, они неразрывно связаны с историей, культурой этих мест, – отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму ФГБУ «Земля леопарда». – Очень рады поддержать такое знаковое мероприятие, как марафонский заплыв. Помимо продвижения экологических проблем мы также стремимся популяризовать здоровый образ жизни.



Расстояние от точки старта до финиша 12 км, закончится заплыв в районе Водно-спортивной станции ТОФ. Есть также дистанция в 1 км.



Организаторы приглашают всех желающих мужчин и женщин от 16 лет, имеющих необходимую подготовку, испытать свои силы, тем более что в этом году заплыв посвящен 80-летию Приморья.



Всех участников наградят дипломами, победитель заплыва на 12 км «В ластах» получит переходящий пояс чемпиона от Дальневосточного клуба подводной охоты «Шаркфин» и будет награжден ценным призом. Все пловцы, впервые вошедшие в зачет на эту дистанцию, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».



Участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другое.



Для пловцов на дистанции предусмотрено питание, а также питьевая вода. Кроме этого, организаторы заплыва обеспечат всех участников индивидуальными маркерными буйками с поясным креплением, сигнальным свистком и яркой шапочкой, хорошо заметной издалека.

Автор: Отдел новостей «В»