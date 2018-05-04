Люди с ограниченными возможностями встретятся в спортзале В администрации Владивостока обсудили ход реализации городской программы «Доступная среда», планируемые в этом году мероприятия и объекты для адаптации.

В заседании приняли участие руководители профильных управлений мэрии, представители общественных организаций.

– В этом году во Владивостоке пройдут работы по адаптации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и административных зданий. В городе установят дополнительные речевые информаторы на светофорах, выделят места для парковки транспорта инвалидов, на социально значимых маршрутах установят леерное ограждение и смонтируют тактильную плитку, – доложил Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.



Глава города Виталий Веркеенко поручил уделить особое внимание реализации программы «Доступная среда», все работы тщательно контролировать и проверять, а сэкономленные в ходе аукционов средства сразу же направлять на дополнительные объекты для адаптации.



В этом году подрядчикам предстоит смонтировать тактильную плитку, понизить бордюры, провести работы по установке дорожного ограждения на ряде наземных пешеходных переходов и тротуаров. В числе таких объектов наземные пешеходные переходы на улице Анны Щетининой, 30, Горшкова, 32 и Анны Щетининой, 36, тротуар от дома № 230 до дома № 241а на улице Калинина. По этим же адресам светофоры оборудуют речеинформаторами. Сделают в городе более доступными и ряд пешеходных зон, на которых будет установлено леерное ограждение. Эти работы планируется провести в районе остановок общественного транспорта «Чайка» и «Зои Космодемьянской».

Отмечалось, что помимо работ по адаптации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и административных зданий в краевом центре для детей и взрослых с ограниченными возможностями по состоянию здоровья проведут множество инклюзивных мероприятий.



– В городе пройдут полюбившиеся многим горожанам мероприятия «Хрустальный мир» и «Мы вместе», в рамках которых проводятся мастер-классы по различным направлениям, тематические встречи, экскурсии и различные праздники, – добавил Андрей Вишня.



В ходе заседания к главе города обратился председатель общества инвалидов Первомайского района Алексей Гаврилов. Он попросил главу рассмотреть возможность проведения спартакиады среди инвалидов.



– У нас многие люди с ограниченными возможностями занимаются спортом. Проведение спартакиады стало бы хорошей возможностью не только продемонстрировать свою подготовку, но и найти новых друзей, пообщаться. Когда-то давно подобные спартакиады проводились и были очень популярны среди инвалидов, – напомнил Алексей Гаврилов.

Глава города поддержал идею и поручил соответствующим структурам заняться проработкой программы спартакиады.



– Спартакиада – это очень важное и нужное мероприятие. Обязательно возобновим ее проведение, – заверил Виталий Веркеенко.



Участники совещания обсудили и ряд других мероприятий по адаптации общественного транспорта, объектов культуры и спорта, а также планы на следующий год.



– Внимательно посмотрите все объекты, они должны быть согласованы с представителями различных обществ инвалидов, – добавил глава города.

Автор: Отдел новостей «В»