Шторм в начале мая Непогода обрушилась на Владивосток, но значительных нарушений не нанесла

Ночью и днем 3 мая приморскую столицу накрыл активный циклон, пришедший к юго-восточному побережью края с центральной части Японского моря. Как сообщили в Примгидромете, стихия принесла с собой штормовой ветер до 32 м/с, сильные дожди (местами до 50 мм). Непогода затронула Владивосток основательно, но ощутимого ущерба не нанесла.

Этому способствовала серьезная подготовка. Как сообщили в пресс-центре администрации приморской столицы, все службы жизнеобеспечения Владивостока были переведены в состояние повышенной готовности и получили команду незамедлительно приступать к ликвидации последствий, нанесенных ливнями и ураганным ветром. Граждан попросили соблюдать дополнительные меры предосторожности.



Как отметили в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока, непогода не нарушила жизнедеятельность города, крупных аварий на момент сдачи номера не зафиксировано, локальные оперативно устраняются. Службы будут работать над ликвидацией последствий циклона в круглосуточном режиме. При этом благодаря плановым работам по содержанию систем ливневой канализации число подтоплений по городу значительно уменьшилось, что подтверждают отзывы водителей транспортных средств.



Но на острове Русском сильный ветер оборвал контактную сеть линии электропередачи. Без света остались жители улиц Экипажной, поселков Церковная Падь, Подножье и Шигино. Устранением аварии занялись специалисты АО «Оборонэнерго».



Несмотря на непогоду, школы и детские сады города 3 мая работали в штатном режиме. Как сообщили в управлении образования администрации города, родители сами решали, отправлять детей в школу и детский сад или нет. Наказания за прогулы не предусматривалось.



Что касается общественного транспорта, то, по сообщению пресс-службы мэрии, автобусы вышли на маршруты по расписанию. В связи со штормовым предупреждением 3 мая была отменена работа морского прибрежного транспорта. Также остались в депо трамваи и троллейбусы. Как отметили в управлении транспорта городской администрации, приостановка работы трамваев вызвана подтоплением улиц Спортивной, Борисенко и частично площади Луговой. На участках трудилась спецтехника для откачки воды с трамвайных путей.



Причиной приостановки работы троллейбусов стало упавшее в районе торгового центра «Европейский» дерево, которое повредило провода контактной сети. На место ЧП для ликвидации преграды также была вызвана городская спецтехника. Движение электротранспорта было восстановлено.



Стоит отметить, что для Приморья в целом циклон сыграл и положительную роль. Так, на утро четверга, 3 мая, в крае не осталось действующих лесных пожаров.



При этом за сутки до непогоды были ликвидированы десять лесных пожаров в Дальнегорске, Ольгинском, Тернейском, Кавалеровском, Партизанском, Лазовском, Пожарском районах. На тушении пожаров работали 237 человек и 56 единиц техники.

Автор: Евгений СИДОРОВ