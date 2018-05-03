Учимся слушать и слышать растения Сейчас они благодарят за теплое одеяло мульчи

Нынешней весной была очень насыщенной программа учебы садоводов и дачников. Никогда прежде не было столько занятий и возможности такого выбора, куда пойти на урок и какого лектора послушать. Обсуждались темы садоводства, овощеводства, ландшафтного дизайна. Кроме того, проводились мастер-классы, были организованы садоводческие туры в соседний Китай. Особый интерес слушателями был проявлен к теме природного земледелия. Ведь это не просто мода, это основа основ хозяйствования на земле, смысл нашей работы на даче-огороде.

Можно пойти в магазин и купить ту же ягоду или морковку. Но нет же, многие стараются выращивать все это сами и быть уверенными, что урожай получат экологически чистый, есть будут полезные, а не отравленные химией продукты.



– Мы начали занятия по этой теме и увидели, как она важна для наших садоводов, – поделилась дачница, член клуба «Сады ХХI века», руководитель проекта по развитию персиководства Татьяна Коноваленко. – Поэтому, считаю, нужно искать возможности для продолжения учебы, более обстоятельного и целенаправленного внедрения в практику природного земледелия.



Татьяна Викторовна провела занятия в школе садоводов на эту тему, поделилась собственным опытом.



Природное (или органическое) земледелие – это целая философия, принципы отношения к работе на земле, совокупность многих приемов агротехники. Но если говорить о конкретном их применении, то у Коноваленко все началось с грядок-коробов, укрытия посадок черной тканью, использования мульчи в виде опилок, сена, соломы.



Приходилось бывать на даче у Татьяны весной и в начале холодного лета. На грядках, накрытых сеном и соломой, обычно лежат ее любимые коты – значит, им тут тепло и комфортно. Преющая солома снабжает теплом и корни растений, которые в итоге дают знатный урожай.



– Но не надо думать, что положил сено и солому – и все, жди результата, – убеждала лектор. – Требуется немало усилий и времени, чтобы оздоровить почву на наших участках, которая выхолощена, «приправлена» химикатами и возбудителями болезней. Считаю, что если уж иметь дачу, то нужно выращивать здоровые растения в здоровой плодородной почве и получать экологически чистый продукт.



– Тема большая, в ней много аспектов, но вот такой один принципиальный вопрос: а как же быть с подкормками? Их надо делать? – попросили мы пояснить Татьяну.



– Обязательно! Я провожу подкормки еженедельно. В бочку высыпаю мешок конского навоза, добавляю солому и мед, который является природным антибиотиком, настаиваю. Первый замес получается крутой, поэтому его надо развести водой в пропорции 1:10. Постепенно раствор становится все слабее (это уже во второй половине лета), значит, требуется добавить гумат калия.



При проведении некорневой подкормки надо соблюдать правила:



1. Проводить ее с 6 до 10 часов утра или с 18 до 22 часов вечера. Только в это время у листочков открыты поры. А если утром яркое солнце, поры могут закрыться до 8 часов. То есть бесполезно брызгать, когда вам захочется. У природы есть собственные правила, и их нужно учитывать.



2. При проведении внекорневой подкормки струя должна ложиться тонким флером – только так растения примут жидкость.



Татьяна Викторовна посоветовала учиться понимать растения, слушать их и слышать.

Автор: Надежда БРАЖИНА