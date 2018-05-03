Парад дачной обуви Огород не стерпит старые, растоптанные башмаки

Наш гардероб начинается с обуви. Тем более важен этот постулат в отношении дачной обуви. В чем выйти в сад и на огород? Обувайтесь так, чтобы было удобно, тепло, красиво. Да-да, именно красиво! И не говорите, что дача стерпит старые, растоптанные башмаки.

В ходе недавней садоводческой поездки в Китай шел дождь, было сыро и грязно. А поскольку предстояла поездка в питомник, был повод внимательно присмотреться к предлагаемой соседями для таких целей обуви. Сколько всего нового появилось за год даже в этом ассортименте! Помимо многоразовых бахил с замочками, которые удобно надеть прямо на свою обувь, чтобы, например, выйти на минутку в сад (они появились в продаже в прошлом году), успел появиться их усовершенствованный вариант на толстой подошве. А сколько утепленных сапог, так называемых калош, других удобных башмаков для сырой погоды! Большой выбор сапог типа болотных. Они больше понравились рыбакам, но и для дачников, если вдруг (тьфу-тьфу!) нагрянет большая вода, тоже сгодятся.



Только учтите, что все-таки лучше выбирать обувь не из обычной резины, а из гигиеничного и легкого материала – вспененной резины. Она хорошо оправдывает себя и в жару, и в холод, легко моется. Да и нести с собой такие сапоги в случае необходимости нетяжело. Расцветки яркие – никакого уныния!



Российские производители тоже выпускают подобную обувь. К ней надо присмотреться. Но что касается выбора в соседнем Китае, то он гостей из Приморья однозначно порадовал.

Автор: Надежда БРАЖИНА