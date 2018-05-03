«Приморская ягода» ждет в гости Учимся выращивать землянику садовую по-новому

Крестьянско-фермерское хозяйство «Приморская ягода», расположенное в селе Григорьевка Михайловского района, приглашает в гости садоводов и всех желающих познакомиться с новыми технологиями выращивания земляники садовой. День открытых дверей состоится 10 мая, в четверг.

Дачники из Владивостока уже бывали здесь на экскурсиях, да и глава хозяйства Елена Анисимова проводила для них занятия в экологической гостиной краевой публичной библиотеки имени Горького и в школе для садоводов-огородников, организованной Союзом садоводов города Владивостока. Все это позволило приобрести опыт проведения учебы среди любителей, общения с большой аудиторией, подготовки программы, которая будет ей интересна. Поэтому фермеры решились расширить круг приглашенных.



– К тому же в последнее время активно растет интерес к землянике не только у садоводов-любителей, но и у тех, кто желает попробовать себя в развитии ягодного бизнеса, – объясняют Анисимовы. – Нам приходит много писем с вопросами и, конечно же, просьбой показать процесс выращивания земляники в хозяйстве. Им интересно наглядно увидеть, как происходит процесс закладки плантации, какие агрегаты и материалы используются в работе, какой посадочный материал для этого необходим. Проведение дня открытых дверей подтверждает, что у нас нет секретов и мы готовы рассказать и показать все, что сами умеем и делаем.



Именно с подачи фермеров из Григорьевки в Приморье пришла новая технология выращивания любимой всем ягоды, и наши садоводы и дачники узнали, что Frigo (фриго) – это не какая-то новая культура или новый сорт, как некоторые думают, а технология выращивания земляники рассадой, прошедшей путь охлаждения и заморозки. Именно такой рассадой закладывают свои плантации Анисимовы. 30 лет назад технология была разработана для стран с теплым климатом. Но потом оказалось, что она пригодна и для тех стран, где проблем выхода из зимнего покоя у растений нет. Она дает возможность получать урожай даже вне рамок привычного сезона.



На поставщиков рассады фриго семья Анисимовых вышла, решая проблему посадочного материала и оказавшись перед фактом, что качественные и оздоровленные саженцы земляники взять в России просто негде. В конце концов поиск привел к тем, кто внедряет в стране эту новую технологию. Земляникой Анисимовы начали заниматься в 2007 году, в 2012-м зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас площадь «Приморской ягоды» составляет 15 га. Однако землянику выращивают примерно на четырех гектарах. Как объяснила Елена, главная причина в нехватке рабочих рук. Постепенно поняли, что нельзя делать ставку на узкую специализацию, стали расширять ассортимент. Теперь выращивают и малину, и красную смородину, и другие ягодные культуры.



– Сортимент ягодных культур постоянно обновляется. Параллельно с товарным производством основных сортов мы проводим апробацию новых, – поясняют хозяева. – Стали заниматься цветочными культурами и даже овощами, которые, конечно же, всегда выращивали для своего стола. Почему бы излишки не пустить в реализацию? Накоплен большой опыт по агротехнике популярных у населения огородных культур, использованию в саду и на овощных грядках укрывных материалов, чем мы тоже готовы поделиться.



Можно предположить, что общение в Григорьевке 10 мая будет интересным и полезным. Так что советуем выбрать для поездки время.



P. S. Звоните по тел. 8-914-711-35-16. Пишите: kfh.anisimova@gmail.com

Автор: Надежда БРАЖИНА