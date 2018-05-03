Ханами всей Японии Продолжение. Начало в номере за 25 апреля

Сверху видно лучше



На любой город интересно смотреть с высоты. В Токио есть три основные смотровые площадки, пользующиеся популярностью у местных жителей и туристов. Одна из них расположена в тусовочном районе Роппонг в башне Мори. Одна площадка полностью открыта, и на город можно смотреть просто так, а не через стекло. Вторая смотровая находится в Tokyo Skytree – самой высокой телебашне мира. У этой площадки стеклянный пол, что добавляет интересных впечатлений.



Если первые две площадки платные (вход на наши деньги около 1,5 тыс. рублей), то третья – на 45-м этаже мэрии Токио – бесплатна для посетителей. Правда, тут нет стеклянного пола, а на город приходится смотреть через стекло.



Сверху хорошо видно, что большая часть японской столицы застроена малоэтажными домами. Небоскребы и высотные здания – это в основном торговые центры и офисные здания, жилые кварталы большей частью состоят из маленьких аккуратных домиков, образующих уютные улочки, по которым приятно гулять.



Малоэтажная застройка жилых кварталов в Токио – вынужденная мера, так как город находится в зоне сейсмической активности, а возведение высотных зданий в таких условиях значительно увеличивает и без того высокую стоимость строительства. Хотя в последние годы и здесь стали возводить многоэтажные дома. Недвижимость в столице Японии дорогая. Несмотря на очень низкий процент ипотеки (меньше одного процента), среднестатистический токийский служащий, решивший взять кредит на покупку жилья, будет выплачивать его более 60 лет. Покупка собственного жилья в Токио невыгодна еще и потому, что через полвека дом, в котором куплена квартира, будет считаться старым и недвижимость уже не будет стоить вложенных в нее денег. Именно поэтому большинство жителей Токио снимают жилье. Стоимость квартир, пожалуй, как и везде, увеличивается ближе к центру города, станциям метро и крупным транспортным узлам. Здесь небольшая квартира в 15 квадратных метров может стоить 100 тысяч иен в месяц (более 50 тысяч рублей). С удалением от центра площадь снимаемого жилья становится больше, а цена – меньше. Стоимость аренды зависит и от возраста дома: большая квартира в относительно старом здании обойдется дешевле, чем маленькая жилплощадь в новострое.



В Японии заработная плата работника увеличивается вместе с выслугой лет, поэтому чаще всего вчерашние студенты могут позволить себе только небольшие квартиры, постепенно улучшая свои жилищные условия. Кстати, традиционно площадь жилья в Японии измеряется не квадратными метрами, а татами (татами – тростниковые маты, которыми застилаются полы домов). Размер одного татами – 90–180 сантиметров, или 1,62 квадратного метра.



Добро пожаловать в детство



В Токио и его пригородах есть несколько крупных парков развлечений, но, пожалуй, самый интересный из них – токийский Диснейленд. Он был построен 35 лет назад и стал первым возведенным за пределами США диснеевским парком. Сейчас на территории фактически действует два парка развлечений – классический Диснейленд с замком Золушки и Диснейси, в котором собраны более экстремальные аттракционы. Стоимость посещения одного парка – около 4 тыс. рублей. Как и при посещении любого парка развлечений, заранее стоит приготовиться к очередям на аттракционы. Особенно в выходные дни: чтобы попасть на горку, придется простоять несколько часов. Но, несмотря на большое количество народа, после посещения Диснейленда остается приятное впечатление, чему способствуют приветливый персонал парка и гуляющие по его территории ростовые куклы-герои любимых с детства мультфильмов – Микки-Маус, Гуффи, Вини Пух и другие. А вечером здесь проходит красочный парад диснеевских героев как классических мультфильмов («Красавица и Чудовище», «Король Лев», «Пиноккио», «Алиса в стране чудес» и др.), так и более современных, но любимых многими детьми (например, «Холодное сердце» и «История игрушек»).



Диснейленд открыт до десяти вечера, но при большом наплыве посетителей аттракционы закрываются позже, а сувенирные лавки на территории парка работают до последнего покупателя. Например, мы из парка уезжали уже в двенадцатом часу ночи, и, пожалуй, половину наших попутчиков в вагоне электрички составляли дети 10–12 лет, которые поздним вечером одни безбоязненно возвращались домой из Диснейленда.



Большой популярностью у японцев всех возрастов пользуются игровые автоматы, игровые салоны есть во всех районах города. В одном таком салоне, который может занимать несколько этажей, находится несколько сотен игровых автоматов. Выбор игр очень широк: это подобие одноруких бандитов, симуляторы гонок, видеоигры, ритмичные игры (нужно танцевать, переставляя ноги по пронумерованным квадратам в той последовательности, которую выдает машина), видеоигры, автоматы, из которых с помощью руки-манипулятора можно вытаскивать различные предметы (выбор предметов большой – и привычные нам мягкие игрушки, и конфеты, и гаджеты, и другие не менее увлекательные вещи). Постоянные клиенты игровых салонов имеют карту заведения, на которой сохраняются пройденные в видеоиграх уровни и статистика персонажей.



Выпить коктейль и убить Билла



Еда в Токио в целом недорогая. Конечно, как и везде, есть кафе и рестораны разной ценовой категории. Но вечером можно за небольшую цену перекусить традиционной лапшой в небольшой раменной, которые в большом количестве имеются в каждом районе города. А в здании Токийского вокзала расположена целая раменная «улица», на которой находится несколько десятков небольших лапшичных. Оплата в таких заведениях обычно совершается при помощи автомата. Выбирать кафе лучше по количеству посетителей и заходить туда, где больше народа. Кстати, вечерами в японских кафе и ресторанах большую часть посетителей составляют офисные клерки, заходящие сюда, чтобы после работы выпить с коллегами.



В столице Японии много интересного общепита, одно из них Гонпати – традиционный японский трактир идзакая. Это место популярно у туристов благодаря Квентину Тарантино, который в своем фильме «Убить Билла» в точности воссоздал интерьер этого ресторана, – именно здесь по сюжету происходило главное побоище. На входе в ресторан висят фотографии знаменитых гостей, которыми были помимо Тарантино Сильвестр Сталлоне, Джордж Буш, Леди Гага, Джонни Депп и другие. Также в Гонпати собраны вещи, имеющие отношение к съемкам фильма «Убить Билла», в том числе желтый костюм, в котором снималась Ума Турман. Кстати, несмотря на то что этот ресторан – популярное туристическое место, ужин в нем вместе с коктейлями обошелся всего в 1,5 тыс. рублей на человека.



Цветущий символ



Сакура – национальный символ Японии, и если практически все токийские достопримечательности можно смотреть круглый год, то красота цветущих деревьев скоротечна. В конце марта – начале апреля в стране проходит Ханами – праздник любования цветением сакуры, который зародился около 17 веков назад при императорском дворце.

Приобщиться к древним традициям в страну приезжает много иностранцев, сами японцы зачастую путешествуют вслед за цветущими деревьями по разным префектурам. Для этих целей создается специальный календарь, прогнозирующий сроки цветения сакуры в разных регионах. В этот период в Японии сакуру можно встретить практически всюду – ею украшают улицы и здания, ее изображают в рекламе, с этими цветами выпускают лимитированные серии продуктов, например, булочки или шоколад, а музеи открывают специальные экспозиции, посвященные празднику Ханами. Жители мегаполиса в эти дни проводят свой досуг в парках, устраивают пикники. Большой популярностью у местных жителей и туристов пользуется Восточный сад императорского дворца – его называют оазисом зелени делового района Маруноучи. Сам императорский дворец является действующей резиденцией императора Японии, поэтому попасть на прилегающую к нему территорию можно только по предварительной записи.



Токио – удивительный город, в котором гармонично переплетаются технологии будущего и старинные традиции, бешеный ритм крупного мегаполиса и неспешное любование красотой природы, небоскребы деловых районов и уютные жилые кварталы. К сожалению, за неделю невозможно посмотреть все интересные места столичного города, а значит, есть повод вернуться туда вновь.

Автор: Карина ПОЗДНЯК