Труд – прививка от рецидивов Только 30 процентов осужденных граждан в Приморье, отбывающих наказание в местах лишения свободы, заняты на производствах. В планах у краевого ГУФСИН увеличить этот показатель до 40 процентов.

Помочь процессу ресоциализации заключенных и возвращению их в общество – этим темам было посвящено выездное заседание комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания региона, прошедшее в исправительной колонии № 20.



Перед мероприятием сотрудники ГУФСИН провели для парламентариев и журналистов ознакомительную экскурсию по исправительной колонии. На территории режимного объекта действует несколько производств. Это швейные мастерские, лесопереработка и цех по созданию крабовых ловушек. Начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по региону Алла Мега показала парламентариям большие посевные площади и тепличное хозяйство. Отличным примером союза бизнеса и исправительной системы стал завод по производству полимерной крошки – филиал ООО «Русская полимерная компания». Сюда поступает полиэтиленовый мусор с улиц приморских городов – в основном старые полиэтиленовые пакеты и мешки. Здесь они перерабатываются, проходят очистку и в финале предстают в виде полимерного материала.



По словам генерального директора предприятия Александра Фисенко, процесс создания завода на территории ИК-20 занял всего три месяца – от зарождения инициативы до получения первой партии продукции.



– По рентабельности и качеству продукции мы во многом выигрываем у иностранных компаний, – подчеркнул Александр Фисенко. – Надо отметить, что сам процесс и оборудование высокотехнологичные. Это химическая промышленность. Сначала были опасения, справятся ли заключенные с таким сложным производством. Но мы их обучили и многих уже готовы пригласить на работу на наши заводы, которые находятся за пределами колонии, после того как закончится срок их наказания.



На территории ИК-20 также была подготовлена выставка продукции, выпускаемой заключенными приморских колоний. Среди экспонатов есть разнообразная рабочая одежда – от дорожных жилетов и мастерской робы до униформы сотрудников МЧС и Минобороны.



– Швейное дело испокон веков было довольно сложным, – рассказал журналистам осужденный Игорь Волошин, руководящий бригадой пошивочного цеха ИК-20. – Есть, конечно, люди трудновоспитуемые, но большинство хотят работать, приносить пользу, получать навыки и опыт. Всему обучаем, люди трудятся, налаживаем производство. В данный момент мы шьем форму для ВМФ, баннерные щиты защитного экрана и пиджаки для школьников. Условия труда устраивают.



Для подобного рода производств очень важен заказ. Именно от него зависит загруженность рабочих мощностей. В ходе заседания представители различных департаментов администрации Приморского края отметили, что продукция, выпускаемая исправительными колониями, может вполне пригодиться для нужд унитарных и муниципальных предприятий, занимающихся дорожным строительством, ремонтом, коммунальным хозяйством. Депутаты комитета особо подчеркнули, что многие из руководителей предприятий слабо осведомлены о возможности приобретать данную продукцию, которая выгодно отличается по цене и соответствует всем требованиям качества, и понадобится усилить информационную поддержку данному направлению.



– Занятость осужденных, находящихся в колониях и колониях-поселениях в Приморском крае, у нас в среднем не более 30 процентов, – отметил Вадим Версткин, начальник ГУФСИН России по Приморскому краю. – К сожалению, это очень низкий показатель. Поставлена задача на 2018 год поднять его до 40 процентов. С учетом проведенного мероприятия мы надеемся решить этот вопрос эффективно. Отмечу, что в исправительных учреждениях региона действуют образовательные училища и их филиалы, на базе которых заключенные граждане имеют возможность обучиться порядка 20 профессиям.



По итогам заседания комитета депутаты приняли решение, в котором отразили основные моменты законодательной поддержки занятости заключенных в исправительных колониях.



– Мы сегодня пообщались с заключенными, с руководством ГУФСИН и видим проблему, что после отбывания наказания многим тяжело трудоустроиться. Кому-то не хватает навыков и образования, кому-то препятствует отсутствие прописки и т.д., – прокомментировал итоги заседания Джамбулат Текиев, председатель регионального комитета. – У заключенных граждан, которые получили образование и работу на базе исправительных колоний, больше шансов после освобождения влиться в общество и найти работу. Труд – это хорошая мера ресоциализации человека и своеобразная прививка от рецидивов. Как мы можем помочь исправительной системе, чтобы обеспечить работой заключенных? Во-первых, ознакомить с их продукцией и коммерческие структуры, и муниципалитеты, и администрацию края. Также в решении мы отметили, что выступим с инициативой по снижению налоговой нагрузки для производств в местах лишения свободы.



Кроме того, в комитете рассматривается законопроект о квотировании рабочих мест для граждан, которые вышли из мест заключения.



– Во-первых, мы считаем, что будет правильно, если коммерческая структура, принявшая по квоте граждан из числа бывших заключенных, получит какие-то меры поддержки, – подчеркнул Джамбулат Текиев. – В других субъектах такая мера эффективно реализуется. Во-вторых, надо понимать, что бизнес бывает разный. Есть крупные предприятия, большие заводы, где требуются люди с профессиями, которые можно получить в местах лишения свободы, а есть малый бизнес, индивидуальные предприниматели, салоны красоты, стоматологические клиники и так далее. Мы это понимаем, поэтому подняли порог квотирования. Если раньше законопроект касался предприятий со штатом до 30 человек, то сейчас мы говорим о предприятиях со штатом более 100 человек. Заставлять людей брать заключенных на работу не будем, но сама инициатива, если ее правильно оформить, будет эффективной и принесет пользу.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ