Приморье – в лидерах сельскохозяйственного роста Приморский край по итогам 2017 года занял третье место среди субъектов РФ по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия региона, в прошлом году в Приморье было произведено продукции на 48,8 миллиарда рублей.



«По данным Минсельхоза РФ, индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил почти 114 процентов к уровню 2016 года. По этому показателю Приморский край занимает третью строчку после Томской и Тамбовской областей», – сообщили в ведомстве.



Также Приморский край вошел в пятерку субъектов РФ по индексу производства продукции растениеводства. В 2017 году этот показатель составил почти 118 процентов, что позволило региону занять четвертое место в рейтинге Минсельхоза.



Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению производства сои и кукурузы, поддержке сельхозпроизводителей.



«Субсидии приморским аграриям на развитие растениеводства в 2017 году составили более 343 миллионов рублей», – добавил заместитель главы региона.



Напомним, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.



Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Автор: Отдел новостей «В»