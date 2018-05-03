«Не надо размусоливать, надо делать» Ее секрет прост: чем больше отдаешь, тем больше сохраняется

На свой 76-й день рождения Светлана Морозова, председатель Советов почетных граждан Владивостока и Приморского края, уже традиционно намерена сделать подарок. Нет, не себе, как, возможно, сделали бы многие, а тем, кто нуждается в помощи – ветеранам, пациентам одной из больниц Владивостока…

– На те деньги, что можно было бы потратить на организацию банкета, – говорит Светлана Сергеевна, – куплю фруктов и передам их в госпиталь ветеранов, в отделение сестринского ухода бывшей Дальзаводской больницы и в больницу поселка Трудовое. Я и в прошлом году так сделала. А в этом решила: пусть будет традиция. Мне ведь не нравятся помпезные ресторанные праздники.



Это в характере Светланы Морозовой – в первую очередь думать о других. Может быть, ее подарками – плодами ее дел – пользуются тысячи горожан, подчас и не подозревая, кому говорить спасибо?



Мемориал жертвам политических репрессий и часовня на Лесном кладбище, благоустройство территории вокруг них. Часовня на Морском кладбище. Каждый день в эти тихие обители приходят владивостокцы поставить свечу за помин души родных и близких, помолиться… А те, кто знает, что возведение этих часовен – дело рук Светланы Морозовой, еще и ей говорят спасибо. Пусть мысленно. Это неважно… Светлана Сергеевна иногда посмеивается над собой: что за человек ты такой, Света, что тебе приятнее отдавать, чем получать?



В день рождения об имениннике принято говорить хорошие слова, идущие от сердца. Вот и сегодня мы даем на своих страницах слово тем, кто знает Светлану Морозову много лет…



Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД Приморского края:



– Мы благодарны Светлане Сергеевне за ее человеколюбие, многолетний вклад в обеспечение прав и свобод граждан, а также за отзывчивость и трепетное отношение к людям, к их бедам и проблемам.



Она обладает уникальной способностью объединять вокруг себя граждан и представителей общественных организаций, оказывающих поддержку социально значимым проектам по предупреждению детской безнадзорности и подростковой преступности, пропаганде здорового образа жизни и оказанию помощи семьям погибших сотрудников органов внутренних дел. Более 130 детей наших погибших сотрудников благодаря усилиям Светланы Сергеевны нашли попечителей. Под ее руководством проводятся благотворительные программы и акции, направленные на оказание адресной помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.



Все ее проекты неизменно реализуются, а в орбиту соратников попадают все новые люди: руководители администрации города и края, Законодательного собрания и Думы Владивостока, медики, педагоги, ученые, представители общественных организаций, благотворительных фондов и социально ответственного бизнеса. На планете Земля нет человека, с которым Светлана Морозова не смогла бы найти общий язык.



Коллектив УМВД Приморья поздравляет Светлану Сергеевну с днем рождения, выражает искренние слова признательности и благодарности за деятельность на благо жителей края, ее огромный вклад в дело воспитания у граждан чувства ответственности за завтрашний день. И желает ей счастья, добра, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия, позитива, солнечного настроения и новых свершений. Пусть минуют печали и невзгоды, тепло и уют всегда наполняют ее дом, а глаза всегда искрятся радостью.



Геннадий Лазарев, почетный гражданин Владивостока:



– Я знаю Светлану Сергеевну еще со времен СССР. И всегда уважал и ценил ее активную жизненную позицию и ту большую общественную и благотворительную деятельность, которую она ведет все эти годы. Ей всегда удавалось находить единомышленников, людей умных и энергичных, которые с готовностью откликались на ее просьбы помочь, сделать доброе дело. Светлана Сергеевна творит добро не одно десятилетие, она помогает и людям в сложной жизненной ситуации, и детям, например, находящимся в СИЗО. Это достойно восхищения.



Кроме того, у Светланы Сергеевны большой авторитет со стороны как общественности, так и власти. Она возглавляет сразу два Совета почетных граждан – Приморского края и Владивостока, и это уникальный пример, когда в одном человеке столько энергии и сил, чтобы авторитет этих общественных организаций укреплялся с каждым годом.

Она замечательный человек, ее жизнь может служить примером служения людям, добру. Здоровья и долгих вам лет, Светлана Сергеевна!



Любовь Рязапова, сопредседатель Приморского регионального отделения Общероссийского народного фронта «За Россию!»:



– Я не просто знакома, я очень давно дружу со Светланой Морозовой, и поверьте, это не формальная, а искренняя дружба, когда ты знаешь человека как самого себя. Так вот я хочу сказать: Светлана Сергеевна – это же государственная голова! У нее поистине государственное мышление. Вы только посмотрите, какие проекты она задумывает и реализовывает: создание мемориала жертвам репрессий, строительство часовен на Морском и Лесном кладбищах, забота об обездоленных детях, ведь это все, по сути, святые вещи!



А главный талант, удивительный дар Светланы Морозовой в том, что, начиная дело, проект, она уже составляет в голове план, умеет найти единомышленников, всегда знает, к кому обратиться в своих начинаниях. Один в поле не воин, так вот Светлана умеет создать, собрать свое войско на любое дело! Такая у нее удивительная миссия в жизни: не просто творить добро, а помогать и другим присоединяться к этому, давать людям возможность помогать, делать добрые дела.



Вот еще ее удивительный талант: она не боится браться за новое дело, за то, чем никто еще не занимался. Она всегда уверена в своих силах и в том, что найдет тех, в ком пробудит желание быть сопричастным, желание помочь.



А какая Светлана Сергеевна хозяйка! Как вкусно она готовит, как умеет обогреть, создать душевную домашнюю атмосферу.



Я желаю ей, разумеется, в первую очередь здоровья, желаю сохранить эту магию – умение начинать и реализовывать задуманное вместе с единомышленниками. И пусть все задуманное сбывается, а в ее доме всегда царит тот дух теплоты и гостеприимства, которым он славится.



Виктория Новикова:



– Со Светланой Сергеевной я познакомилась, когда в 2013 году при исполнении служебного долга в командировке в Дагестане погиб мой супруг. В тот год три семьи в Приморье потеряли мужей и отцов… Это был неимоверно тяжелый для меня и моих детей период. Именно тогда Светлана Сергеевна взяла нас под свое крыло, подарив и моральную поддержку, и самую реальную материальную помощь.



В тот момент младшая дочка болела, и здесь Светлана Сергеевна не оставила в беде, организовала обследование и лечение у лучших специалистов во Владивостоке. В результате мой ребенок здоров. И до сегодняшнего дня мои дети и я чувствуем поддержку Светланы Сергеевны: дети регулярно получают подарки на праздники, на Новый год – приглашение на губернаторскую елку. И самое главное: Светлана Сергеевна нас не забывает, часто звонит, интересуется, нужна ли какая помощь, а ведь прошло уже пять лет…



Дорогая Светлана Сергеевна, хочу пожелать вам крепкого здоровья и жизненных сил! И низкий вам поклон за все, что вы делаете.



Анастасия Горохова, главврач детского психоневрологического диспансера:



– Когда я рассказываю кому-то или думаю о Светлане Морозовой, то первая мысль всегда: это чудо какое-то, это удивительный человек, полный жизненных сил и готовый щедро растрачивать их на благо других людей! Все, что она делает, всегда словно само движется, словно она своей энергией дело насыщает… Она быстро ухватывает суть проблемы, быстро принимает решения, обожаю ее слова: «Не надо размусоливать, я поняла!» Это значит, что она умеет слушать и слышит больше, чем ей говорят! Это редкое и очень ценное качество у человека, многие развивают его на специальных тренингах, а у нее оно врожденное, внутреннее. И это вызывает у меня неподдельное восхищение.

Она не даст тебе больше, чем ты можешь использовать, но никогда не даст меньше – вот что главное. Она умеет четко выдерживать жизненный баланс, всегда знает, где нужна строгость, где любовь. У нее огромная сила воли, которой она поддерживает тех, кому подчас этой силы не хватает.



Когда смотришь на Светлану Сергеевну, то не можешь не восхищаться ее жизненной энергией, ее умением творить добро и дарить любовь. За годы нашего общения я многому у нее научилась и продолжаю учиться, в том числе и тому, как сохранять эту энергию (секрет прост: чем больше отдаешь, тем больше сохраняется), а еще тому, как оставаться в любом возрасте удивительно красивой женщиной. Светлана Сергеевна прекрасна! А ведь все знают: после 50 лет никакие косметические ухищрения не помогут тебе сохранить красоту, если она не идет изнутри, если ее не излучают твои глаза. Светлана Сергеевна красива именно так: ее глаза лучатся, светятся, и эта аура света вокруг нее притягивает, влечет к ней людей… Глядя на нее, на ее поступки и дела, ты начинаешь понимать, как важно, а главное, как просто делать добро. Ведь вот перед тобой человек, который живет тем, что творит добро, и не бахвалится этим, а просто живет. Общение со Светланой Сергеевной дорогого стоит. Я рада, что на моем жизненном пути появился такой человек и что я могу многому у нее научиться.



Блицопрос



– Вы столько горя видите, к вам люди приходят с болью, бедами, как вы сохраняете позитивный настрой?



– Может, это божий дар такой? Не знаю. Каждый вечер перед сном я план составляю, что мне завтра сделать надо. По пунктам, четко, ясно. Терпеть не могу откладывать, переносить… Сразу составляю в голове четкий алгоритм, к кому обратиться, кто точно не откажет. И не отказывают ведь! Думаю, Всевышний мне помогает: раз уж дал мне жизненный путь такой – помогать другим, так и силы на это дает. Я нужна людям, потому и живу, думаю. А вот когда стану не нужна, тогда, думаю, Господь скажет: ну вот, Света, ты на этом свете все сделала, иди теперь ко мне…



Да, на всю работу эту нужно время, силы, но мне не тяжело, наоборот, мне в радость.



– Вы плотно сотрудничаете с администрациями Приморья, Владивостока?



– Да. И внимательно слежу за тем, как работают Андрей Тарасенко и Виталий Веркеенко. Кстати, вы не замечали, что они чем-то даже похожи – сильные, уверенные в себе мужчины, знающие себе цену, сдержанные?.. А главное, я вижу в них желание сделать прекраснее и Владивосток, и Приморье. Я в людях разбираюсь, поверьте…



– Светлана Сергеевна, вы последнее время ходите с тростью…



– Да. Много лет назад, в 1972 году, у меня был очень тяжелый перелом ноги, врачи, можно сказать, по кусочкам собрали… Это было чудо! А пару лет назад нога дала себя знать. Медики говорят: нечему удивляться, возраст. Вот и хожу с палочкой.



– Но бодрости духа у вас не убывает…



– Еще чего! Да и бодрости тела, кстати, тоже. Если бы не та старая травма… Я много лет соблюдаю простые принципы здоровой жизни: не пью спиртного, не объедаюсь, не курю, обязательно высыпаюсь. Не смотрю никакой жестокости по телевизору, ни в коем случае. А утром всегда – еще в постели – делаю гимнастику особенную. Очень простую, но она все мышцы тела заставляет работать. Иногда думаю: может, мне мастер-класс какой провести для пожилых людей и про гимнастику эту рассказать?



– Да вам и кулинарные курсы можно открывать. Вы же так хорошо готовите…



– Угощать люблю! Очень люблю, когда гости приходят, когда в доме хорошие люди. Мне так приятно смотреть, как они пробуют мною приготовленное… Это истинное удовольствие!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ