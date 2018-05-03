Новый «майский указ» на подходе В Кремле подтвердили подготовку нового «майского указа» президента, нацеленного на увеличение финансирования социальной сферы, инфраструктуры и повышение качества жизни граждан, сообщила «Российская газета».

Президент России Владимир Путин в ближайшее время должен подписать указ об увеличении финансирования медицины, образования и инфраструктуры.



«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его разработка, экспертная проработка», – рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию агентства Bloomberg о том, что президент подпишет подобный указ после инаугурации 7 мая.



«Такой документ действительно готовится и будет представлен главе государства. Как только он посчитает необходимым его подписать, мы проинформируем», – сказал Песков.



А вот цифры, приведенные агентством (10 трлн рублей общая сумма), в Кремле не подтверждают. «Не будем забегать вперед, по крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе иных цифр», – заметил представитель Кремля.



Напомним, что в послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин поставил целый ряд новых задач в экономике и социальной сфере.



Так, президент предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Также предстоит удвоить расходы на строительство и обустройство дорог России.



На развитие системы здравоохранения в 2019–2024 годах из всех источников потребуется ежегодно направлять более 4 процентов ВВП. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое, заявил Путин.

Автор: Отдел новостей «В»