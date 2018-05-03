Каждому россиянину дадут единый номер В 2019 году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному идентификатору, сообщило издание iz.ru со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

Разработкой сквозного идентификатора занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Он свяжет информацию о гражданах из разных баз – номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Источник, близкий к ЦБ, пояснил «Известиям», что сквозным идентификатором станет уникальный номер, который позволит гражданину РФ найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС.



Возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы. Как ранее говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по нему можно будет получать и финансовые услуги. Новшество касается физлиц и будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».



Подобное нововведение позволит также объединить базы данных разных ведомств и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится представлять в процессе документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками, особенно при начале отношений или операциях ввода и вывода средств. Это удобно и позволяет ускорить проверку данных.



В ряде стран существует аналог сквозного идентификатора. Личный номер дается с рождения и может использоваться в различных системах для привязки гражданина к его документам – паспорту, водительской лицензии, медицинской страховке и так далее. В Финляндии, например, это HETU, во Франции – INSEE. В Индии номер биометрической карты Aadhaar связывает номер банковского счета, карту налогоплательщика (PANCard), карту голосующего (Voter ID Card), карту газового обеспечения (LPG Connection Card), продовольственную карту (RationCard) и номер мобильного телефона.

Автор: Отдел новостей «В»