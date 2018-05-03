Год на раздумье Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, курирующее портал госуслуг, через который подается значительная часть заявлений о вступлении в брак, сообщило издание Iz.ru.

Сейчас заявление подается, как правило, за месяц-два до даты заключения брака, но из-за большого количества желающих назначить день бракосочетания на знаменательную дату это удается не всем. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства намерен поддержать документ, следует из повестки его заседания 23 апреля. Эксперты полагают, что документ не только разгрузит загсы, но и позволит россиянам сэкономить на зарубежных турах, если они хотят провести церемонию в другой стране.



Сейчас необходимо подать заявление в загс минимум за месяц до даты регистрации. Однако если сделать это через сайт госуслуг, то время от момента подачи заявления до проведения самой процедуры регистрации может составлять от одного до шести месяцев.



Законопроект предлагает дать гражданам возможность подавать заявление за год. Нынешняя система неудобна ни загсам, ни самим гражданам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», – сказано в документе. Из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, полагают авторы документа. Поправки помогут устранить эти негативные факторы, считают они.

Автор: Отдел новостей «В»