Круг ипотечных льготников расширен Повестка апрельской сессии краевого парламента имела социальную направленность

На очередном заседании Законодательного собрания Приморского края депутаты рассмотрели более 50 вопросов.

Перед началом заседания по традиции основные пункты повестки прокомментировал журналистам председатель краевого парламента Александр Ролик. Спикер особенно отметил закон о поддержке детей-сирот, которые еще не получили жилье по достижении совершеннолетия.



«Хочу еще раз напомнить, что это дополнительная мера социальной защиты, – подчеркнул он. – Она будет осуществляться до момента обеспечения данной категории лиц жилыми помещениями специализированного жилого фонда».



Депутаты также планируют расширить перечень оснований для социальной поддержки приморцев в сфере ипотечного кредитования. Соответствующие поправки в закон будут рассмотрены в первом чтении.



«Жители Приморья, которые взяли ипотеку под 12 процентов годовых и меньше, могут получить компенсацию половины процентов по кредиту за пять лет. Поправки в закон значительно расширяют круг получателей социальной выплаты из краевого бюджета», – отметил председатель ЗС ПК.



От трех до пяти



Что касается законопроекта о компенсации расходов на съем жилья детям-сиротам, то парламентарии одобрили этот документ в заключительном, третьем чтении. Напомним, что в первом чтении норма была принята месяц назад. За это время в текст были внесены поправки, уточняющие механизм и правила выплат.



Так, согласно законопроекту, расходы по договору найма жилого помещения компенсируют заявителям при одновременном соблюдении нескольких условий. В их числе: место жительства на территории Приморского края, включение в сводный список детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями либо наличия вступившего в законную силу соответствующего судебного акта, а также окончание срока пребывания в организациях для детей-сирот, получения профессионального образования, службы по призыву и отбывания наказания в исправительных учреждениях.



Возмещение расходов возможно за одну съемную квартиру. Максимальный размер компенсации – пять тысяч рублей в месяц во Владивостоке, в других населенных пунктах – три тысячи рублей.



Данная мера соцподдержки будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации расходов не позднее 1 апреля 2021 года. Новый краевой закон после вступления в силу будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.



По предварительным расчетам, реализация закона о компенсации детям-сиротам расходов за наем жилья потребует на 2018 год более 201 миллиона рублей, в том числе по Владивостокскому городскому округу – 41,6 миллиона рублей.



Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, введение дополнительной меры поддержки для детей-сирот – мера вынужденная, поскольку регион на протяжении ряда лет не выполняет свои обязательства по обеспечению данной категории граждан жильем. В Приморском крае в очереди на предоставление жилья – 6552 человека, в том числе 5125 совершеннолетних детей-сирот должны быть обеспечены квартирами немедленно.



«У нас, можно сказать, ситуация критическая, причем не один год, по обеспечению детей-сирот жильем, – отметил депутат Сергей Слепченко. – Мы не используем те средства, которые есть, или осваиваем их очень слабо на протяжении нескольких лет. Поэтому мы поддержали инициативу прокуратуры Приморского края, чтобы была возможность данной категории граждан помочь с оплатой аренды жилья за счет средств краевого бюджета. Поскольку ситуация со строительством жилья для детей-сирот сильно не изменилась, находится в той же стадии, что и год назад, мы попросили администрацию края предоставить в комитет комплексный план: что нужно сделать, чтобы ситуацию переломить и начать иными темпами исправлять. Чтобы люди не ждали десятилетиями, а был какой-то внятный график предоставления жилья на несколько лет вперед».



Снизить расходы по ипотеке



Также краевые парламентарии поддержали приморцев, которые рефинансировали ипотечный кредит. Поправки к закону «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае» приняты в первом чтении. Они инициированы врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко и расширяют круг получателей социальной выплаты. Теперь правом на получение компенсации части расходов при оплате процентов по ипотеке смогут воспользоваться жители края, рефинансировавшие ранее взятый ипотечный кредит.



Как пояснил вице-губернатор края Павел Серебряков, в настоящее время получить жилищную ипотеку можно под значительно меньшие проценты, чем это было несколько лет назад. Однако в действующем законе отсутствуют правовые основания для социальной выплаты тем заемщикам, которые хотят перейти на более выгодные условия кредитования. Так, если граждане, уже получающие компенсацию из краевого бюджета, сегодня захотят рефинансировать ипотеку, они потеряют право на господдержку.



Рассматриваемый депутатами законопроект решает эту проблему. При этом он не только поможет жителям края снизить расходы по ипотеке, но и позволит более эффективно использовать бюджетные средства, запланированные на эти социальные выплаты.



В настоящее время выплаты в рамках закона о социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования получают около тысячи жителей Приморья, а в бюджете края на цели их поддержки заложено более 100 миллионов рублей.

Автор: Евгений СИДОРОВ