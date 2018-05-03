Включайте на полную громкость! 7 мая в День радио и в честь 25-летия VBC в эфире на 101,7 FM – «РАДИО-МАРАФОН».

Весь день в прямом эфире легендарные ведущие VBC: Сергей Еронин и Влад; Олег Ефремов; Денис Глушенко, Виталий Малышев и Кирилл Голохваст; Петр Иваныч – он же Вячеслав Булавин и Юлия Ляля Булавина; Светлана Орехова; Ксения Якуш; Руслан Вакулик, Федор Фомин и Mc Толик; Владимир Цветков и Юрий Ремезков; Алексей Кириллов и Вика Демидова; Елена Романюк и Алексей Клемешев; Марти.



Поздравления звезд шоу-бизнеса и горячие приветы наших коллег из Москвы, Питера, Прибалтики, Белоруссии, США и Новой Зеландии...



Следите за прямой трансляцией эфира 7 мая в нашем Инстаграме: radio_vbc.

Автор: Отдел новостей «В»