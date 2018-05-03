Валентин Пак: Мы должны сохранить память о прошлом В городе Уссурийске, в Молодежном центре культуры и досуга состоялась презентация уникальной книги «Депортация.1937» и одноименного документального фильма. Перед собравшимися выступил Валентин Пак, автор, издатель книги (руководитель проекта – Юлия Пак), он же генеральный продюсер, автор сценария кинофильма.

Эта встреча, посвященная одной из самых драматических страниц в истории российских корейцев, не случайно состоялась в Уссурийске. В 800-страничной книге, где представлены сведения о 20428 перемещенных с Дальнего Востока лиц, 8437 человек – корейцы из города Ворошилова (ныне г. Уссурийск).



– Сталинская депортация 1937 года круто изменила жизнь не только корейцев, но и многих народов СССР, – сказал Валентин Пак. – Наша семья не стала исключением. Сегодня я горько сожалею, что не записывал рассказы родителей, пока они были живы. Однажды в архиве наткнулся на документ, где стояла роспись моего отца. Он сообщал, что получил 20 банок консервов, хлеб и другие продукты на весь путь в грузовом вагоне из Приморья в Среднюю Азию. Я так реально тогда ощутил его присутствие. Это побудило меня серьезно заняться темой депортации. Мы должны сохранить и передать память о прошлом нашим детям, внукам. Эта исторически значимая книга посвящается всем, кто прошел нелегкий путь депортации. Благодаря характеру, терпению, трудолюбию выстояли, не сломались.



Согласно официальной статистике, было депортировано в Среднюю Азию почти 172 тысячи корейцев. В книге публикуются архивные списки депортированных корейцев – повагонные и посемейные – по материалам госархивов Дальнего Востока. В чем ее особая ценность: сведения о 14 897 перемещенных лицах публикуются впервые. Может быть, кто-то найдет здесь имена своих родных и близких.



Зал в уссурийском Молодежном центре на презентации был полон. Фильм также никого не оставил равнодушным. Он тронул до слез и Ларису Андреевну Ким, которая 10-летней девочкой вынуждена была вместе с родителями покинуть родной край. Во время презентации многие пожелали высказаться, причем не только корейцы, но и русские, казаки, белорусы, украинцы. Их родители тоже перенесли тяготы репрессий.



Особые слова благодарности в адрес Валентина Пака сказала председатель Совета почетных граждан Уссурийского городского округа Валентина Децик.



В завершение встречи Валентин Пак передал в дар уссурийцам несколько десятков томов книг «Депортация.1937», «Православие и корейцы», которые вышли в его издательстве в 2017 году.



Надо отметить, что участники встречи проявили большой интерес к выставке издательства «Валентин», организованной в рамках презентации, где было представлено свыше 20 книг. Особым вниманием, как всегда, пользовалась популярная историческая серия «Земля вольной надежды».



Мероприятие состоялось по инициативе Уссурийского городского округа и общественности.

Автор: Лариса РЕКОВА