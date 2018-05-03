Владивосток на время получил 6,142 кг чистого золота Два дня гостил во Владивостоке Кубок чемпионата мира – 2018 по футболу. Почетный трофей мундиаля в наш город доставили из Японии специальным бортом. До этого самый ценный спортивный трофей совершал 8-месячное путешествие по планете.

В столицу Приморья его сопровождали чемпион мира 2002 года по футболу бразилец Жилберту Силва, а также послы нынешнего мирового футбольного первенства – «Мисс Россия – 2003» Виктория Лопырева и супермодель Наталья Водянова.



В аэропорту кубок встречали руководители Приморья. Футбольный талисман (а в нем 6,142 кг чистого золота на малахитовом основании) представляет собой композицию из двух человеческих рук, держащих земной шар. Шар, в свою очередь, олицетворяет футбольный мяч. В таком виде трофей, за который сражаются лучшие сборные мира, существует с 1974 года (предыдущий был украден в 1983 году после третьей победы сборной Бразилии на мировых первенствах и до сих пор не обнаружен).



Если уж быть до конца честным, то и нынешний кубок лишь точная копия оригинала, которую изготовили в 2006 году и возят по всему миру, чтобы его могли увидеть все желающие и даже сфотографироваться с ним.



Два дня, 1 и 2 мая, кубок стоял под стеклянным куполом в специальном шатре на центральной площади Владивостока. Там же на площади состоялся массовый флешмоб и мини-матч по футболу, в котором приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы тура и чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва. Кроме того, Виктория Лопырева наградила памятными призами воспитанников Центра содействия семейному устройству из Уссурийска. Ребята накануне одержали победу во Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».



Сейчас кубок отправился в Новосибирск. До начала турнира его покажут еще в девяти городах России. В Москве трофей встретят президент России Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино и выставят на стадионе в Лужниках до окончания чемпионата в ожидании будущего победителя.



Кстати, в эти дни наш «Луч» отмечает свой 60-летний юбилей. О малоизвестных фактах его истории читайте на стр. 11

Автор: Николай КУТЕНКИХ