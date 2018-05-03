Высота Сергея Леонова «У каждого своя высота» – так называется персональная фотовыставка известного приморского фотокорреспондента Сергея Леонова, на днях открывшаяся в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте.

На выставке представлены снимки, сделанные в разные годы. Зритель найдет в кадре и Александра Солженицына, в 1994 году дававшего первую пресс-конференцию во Владивостоке после возвращения на родину, и губернатора Наздратенко, и великолепные приморские пейзажи, и портреты современников…



– Имя этого мастера кадра не нуждается в представлении, – сказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко. – Здесь представлены работы с конца 80-х годов прошлого века и до наших дней, и все они вызывают восторг и удивление – очень интересные, живые кадры. Как можно было найти и поймать этот момент? Конечно, это талант. Искренне, от всей души поздравляю автора и желаю ему поймать еще много замечательных кадров и радовать ими нас.

Автор: Отдел новостей «В»