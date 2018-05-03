В честь Победы наших дедов соверши «Победный заплыв» Во Владивостоке в акватории Амурского залива 8 мая состоится заплыв на 100 и 500 метров в холодной воде, посвященный 73-й годовщине Победы.

Организаторы мероприятия – администрация Владивостока, федерация подводного спорта Приморского края и руководство стадиона «Динамо». Безопасность участников на акватории обеспечат сотрудники краевого МЧС. Сбор пловцов – в районе фонтана на набережной Спортивной гавани. Регистрация участников с 12.00 до 12.30.



К участию в заплыве, как сообщает пресс-служба мэрии, приглашаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и снаряжение. Пловцы могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки, лопатки для плавания и прочее. Организаторы обеспечат участников индивидуальными сигнальными буйками с поясным креплением, а также предоставят раздевалки стадиона «Динамо».



Во время заплыва, а также на берегу участники мероприятия будут использовать атрибутику Великой Победы, российскую символику и флаги своих организаций. Все участники награждаются памятной медалью участника «Победного заплыва».



Предварительные заявки на участие в «Победном заплыве», который, напомним, проходит во Владивостоке с 2015 года, принимают до 7 мая в оргкомитете соревнований по электронной почте fpspk@mail.ru. Именные заявки можно будет подать 8 мая с 12.00 до 12.30 (палатка оргкомитета напротив южной трибуны стадиона «Динамо», ул. Адмирала Фокина, 1в).

Автор: Отдел новостей «В»